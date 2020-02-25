Не ошибка: в Киевтеплоэнерго объяснили платежку за отопление в 53 тысячи

Проблема возникла из-за несовершенства нормативной базы / УНИАН

Светлана Терещенко, жительница многоэтажки на левом берегу в Киеве, получила платежку за отопление за январь 2020 года с шокирующей суммой - почти 53 тысячи гривен. В

КП Киевтеплоэнерго объяснили, что сумма начислена правильно, и рассказали, в чем причина.

"К сожалению, должны подтвердить, что эта информация не фейковая и жительница дома по адресу: ул. Е. Сверстюка, 52-В действительно получила платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв. м в январе 52 932,18 грн", - говорится в сообщении на официальной странице КП в Facebook.

В Киевтеплоэнерго заявили, что эта квартира оказалась единственной из 177-ти, в которой не установлен квартирный счетчик отопления. В ведомстве отметили, что жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика.

Платежка за отопление на почти 53 тысячи гривен / Фото facebook.com/kyivteploenergo

При этом, в Киевтеплоэнерго согласились, что "хотя с точки зрения закона начисление за отопление правильное, однако, учитывая реалии, противоречит логике справедливых начислений для клиентов".

"Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только Киевтеплоэнерго и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности Постановления Кабмина №630, требований которой придерживаются теплопоставщики", – заявили в компании.

Директор СП Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин сообщил, что будет обращаться к правительству и профильному министерству с инициативой создания методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета.

Что касается хозяйки 4-комнатной квартиры, которой пришла платежка на 53 тысяч гривен, то ей обещают сделать перерасчет и пересмотреть перераспределение потребленного тепла в указанном доме.

Напомним, ранее в городе Малин, что на Житомирщине, местные жители устроили акцию протеста против появления в платежках квитанции оплаты за услуги транспортировки газа. Около полусотни людей возле городского управления газового хозяйства массово жгли свои платежки.