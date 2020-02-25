УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Не ошибка: в Киевтеплоэнерго объяснили платежку за отопление в 53 тысячи

25 февраля 2020, 09:59

Жительнице Киева пообещали сделать перерасчет и пересмотреть перераспределение потребленного тепла в доме на ул. Е. Сверстюка, 52-В.

Отопление
Проблема возникла из-за несовершенства нормативной базы / УНИАН

Светлана Терещенко, жительница многоэтажки на левом берегу в Киеве, получила платежку за отопление за январь 2020 года с шокирующей суммой - почти 53 тысячи гривен. В

КП Киевтеплоэнерго объяснили, что сумма начислена правильно, и рассказали, в чем причина.

"К сожалению, должны подтвердить, что эта информация не фейковая и жительница дома по адресу: ул. Е. Сверстюка, 52-В действительно получила платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв. м в январе 52 932,18 грн", - говорится в сообщении на официальной странице КП в Facebook.

В Киевтеплоэнерго заявили, что эта квартира оказалась единственной из 177-ти, в которой не установлен квартирный счетчик отопления. В ведомстве отметили, что жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика.

Платежка за отопление на почти 53 тысячи гривен / Фото facebook.com/kyivteploenergo

При этом, в Киевтеплоэнерго согласились, что "хотя с точки зрения закона начисление за отопление правильное, однако, учитывая реалии, противоречит логике справедливых начислений для клиентов".

"Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только Киевтеплоэнерго и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности Постановления Кабмина №630, требований которой придерживаются теплопоставщики", – заявили в компании.

Директор СП Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин сообщил, что будет обращаться к правительству и профильному министерству с инициативой создания методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета.

Что касается хозяйки 4-комнатной квартиры, которой пришла платежка на 53 тысяч гривен, то ей обещают сделать перерасчет и пересмотреть перераспределение потребленного тепла в указанном доме.

Напомним, ранее в городе Малин, что на Житомирщине, местные жители устроили акцию протеста против появления в платежках квитанции оплаты за услуги транспортировки газа. Около полусотни людей возле городского управления газового хозяйства массово жгли свои платежки.

Киевтеплоэнерго отопление тарифы на отопление платежка новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Не ошибка: в Киевтеплоэнерго объяснили платежку за отопление в 53 тысячи». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:43
"Для вируса открыты все двери": в Сети бьют тревогу из-за ситуации в аэропорту Борисполь
10:29
Новые Санжары – это наша общая жопа мнение
10:28
Черновол грозит срок за решеткой: ГБР выдвинуло громкое обвинение
10:12
Ученые рассказали, опасна ли связь 5G для украинцев
10:00
Три трупа в люке теплотрассы: в Киеве произошла жуткая трагедия
09:59
Не ошибка: в Киевтеплоэнерго объяснили платежку за отопление в 53 тысячи
09:40
"Зараженные среди нас": Украина беззащитна перед коронавирусом – медик
09:39
"Большая афера": Трамп попытался отбояриться от вмешательства РФ в американские выборы
09:19
Борьба с коронавирусом covid-19: в Китае разрабатывают пероральную вакцину
08:57
К экс-нардепам Пашинскому и Виннику пришли с обысками из-за коррупции в оборонке
08:50
Жуткая непогода в Украине убила одного человека, травмированы четверо
08:32
23 февраля: как Украину снова растаскивают на куски мнение
08:27
Дипскандал с Сербией: в МИД вызвали посла из-за "российского Крыма" на ярмарке в Белграде
08:08
Какой будет весна 2020: синоптик дал прогноз Видео
07:59
Гороскоп на 25 февраля для всех знаков Зодиака: пожирающая власть и тайные лиходеи Видео
07:37
Сенаторы-демократы предложили нанести новый удар по России и лично по Путину
07:15
Жена Морозюка без белья игриво засветила грудь
07:00
Коронавирус в Италии: стало известно о еще одной жертве болезни
06:56
Чем Украина отличается от России мнение
06:35
Маленькие хитрости омолаживающего макияжа глаз для женщин после 40 лет
05:28
Женские стрижки на тонкие волосы – модные прически 2020 для объема: фото Фото
05:07
"Шикарная мамочка, вульгарненько": Снежана Бабкина показала грудь
04:36
Плохой левак: психологи рассказали, почему мужчины хотят секса на стороне
03:09
Замена Путину: назван претендент на роль "российского Зеленского"
02:20
Названы популярные блюда, которые быстро приближают инфаркт
01:38
Нега и стоны: топ-3 способа секса, который увенчается оргазмом
01:14
Ученые предупредили о смертельной опасности куриных яиц
00:56
Дочь Потапа в прозрачном белье заинтриговала пикантным фото
00:47
В Минобороны назначили проверку из-за слетевшей в Николаеве с казармы крыши
00:19
25 февраля – какой сегодня праздник: в чем помогает икона Иверской Божьей Материи Видео
00:05
Украина готовится к жуткому вирусу: Гончарук заговорил о боксах для больных
24 февраля, понедельник
23:44
Ученые озвучили причину теплой зимы в Украине и в мире - Bloomberg Видео
23:23
"Дети вне угрозы": украинка в Италии рассказала о распространении коронавируса Видео
23:21
Смерти не боятся: украинцы с Diamond Princess наотрез отказались ехать домой
23:09
Половой внедреж: ученые рассказали, возможен ли секс в космосе
23:08
Эксперты ВОЗ исследовали мутации коронавируса в Китае: результаты
22:53
Самый важный прием пищи: почему нужно плотно завтракать
22:20
Гибель животных: под Харьковом перевернулся грузовик, перевозивший свиней
22:16
Похож на кровь: в Антарктиде запаниковали из-за окраски снега
22:00
Ламинирование волос – сколько держится эффект и вредна ли процедура
21:56
В зубы взял - инсульта избежал: ученые составили новую противоинсультную диету
21:36
Тело лежало на кухне: стали известны подробности гибели экс-главы правления Интера Старицкого Видео
21:34
"Пролито много русской крови": Газманов накинулся на Лайму Вайкуле из-за Крыма
20:58
Полный беспредел: в Днепре открыли стрельбу, серьезно ранены три человека Видео
20:30
В Украине снижена цена на газ до четырехлетнего минимума
20:30
Родственные связи 2 сезон 1 и 2 серия смотреть онлайн 24-02-2020 Видео
20:11
Опасный ветер: в Херсоне ребенка придавило деревом
19:46
В Италии разбушевался коронавирус: жертвы растут, пассажиров проверят Видео
19:45
Вайнштейна официально признали виновным сразу в двух делах
19:31
"Ужасная паника": матч Лиги Европы в Италии оказался под угрозой срыва
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять