Ползучее повышение цен: в Украине дорожает проезд в поездах

В Украине дорожает проезд в поездах / УНИАН

С воскресенья, 1 марта, в Украине повышается стоимость пассажирских перевозок на железной дороге.

Как сообщает Центр транспортных стратегий, всего будет четыре этапа подорожания, при этом цена будет расти на 2% каждый месяц.

"Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация - плюс 2% в течение 10 месяцев, начиная с марта - в итоге рост на 22% относительно начала года", - говорится в сообщении.

В результате роста цен доход от пассажирских перевозок, предположительно, возрастет на 13% в год.

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В то же время повышение цен не коснется стоимости проезда в вагонах первого класса поездов Интерсити.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2019 году самым прибыльным международным поездом компании Укрзализныця стал рейс Киев – Москва.