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"Время безвозвратно прошло": у Зеленского объяснили, почему торговлю с РФ уже не восстановить

4 марта 2020, 01:37

Россия занималась развитием внутреннего производства, подчеркнул Олег Устенко.

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Олег Устенко / Главред

Украина вряд ли сможет возобновить полностью торговлю с Российской Федерацией, которая была ранее, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Шесть лет санкций, под которыми находится Россия, они сыграли с ними, кроме злой шутки, еще и позитивную роль – сыграли в плюс. Они активно занимались программами, связанными с импортозамещением. И когда часть нашей продукции прекратила продаваться на территории России, мы сейчас вряд ли сможем это возобновить. Потому что у них уже есть свое внутреннее производство", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

В то же время он отметил, что это не значит, что Украина уже потеряла свой машиностроительный сектор.

"Мир большой. Есть Латинская Америка, которая может потреблять нашу продукцию. Например в свое время были договоренности по космической отрасли, машиностроению с Бразилией. Там есть возможности. Нам важно в такого рода чувствительных секторах экономики быть в рабочих альянсах То есть ты должен быть частью более глобальной истории тогда есть возможности по продаже своей продукции", - пояснил экономист.

Читайте такжеГривна покатится вниз: названы ключевые факторы девальвацииОн обратил внимание на то, что за последние 6 лет Украина многое потеряла не по своей вине.

"Но мы растеряли в значительной мере за последние шесть лет самое ужасное – наш научно-технический персонал. Целые коллективы, конструкторские бригады складывали свои вещи и просто выезжали за пределы страны. Куда угодно, в частности – в Российскую Федерацию, на постсоветское пространство. То, что было потеряно на российском направлении не было компенсировано в абсолютных величинах на европейском направлении. Это время безвозвратно прошло. Это объективно невозможно сделать", - считает эксперт.

По его мнению, сложившаяся ситуация оголила целый ряд проблем в том числе связанных со стабильностью социальной системы, Пенсионного фонда, демографии и эмиграции.

"Существующая в Украине социальная система не сможет выстоять без резкого увеличения рождаемости при том в краткосрочной перспективе, что абсолютно невозможно, либо нам надо будет открыться под эмиграцию. У нас есть выбор, под кого мы откроемся. Мы не Япония, которая допустила самый низкий уровень эмиграции 2,2%. Мы готовы открыться под эмиграцию, которая идет из Сирии или Ближнего Востока? Если нет, надо думать о тех зонах, под которые мы готовы открыть наши эмиграционные шлюзы. Поляки адсорбируют на себя украинцев, активно продвигают эти программы. Посольство ФРГ делает семинары по поводу эмиграции. Мы обнажаем наш рынок рабочей силы. Нам надо пытаться делать его относительно конкурентоспособным... Но так или иначе придется решать вопрос, мы кото хотим допускать? Мы согласны на эмигрантов с Ближнего Востока? Тогда вопрос решен. Если нет тогда надо думать по поводу мультикультурности. Чтобы адсорбировать на себя людей с территории близлежащих стран, должны быть обеспечены в том числе равные права для их языка", - добавил Устенко.

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Напомним, ранее эксперт в финансовой сфере Иван Компан заявил, что укрепление гривны за последнее время не пошло на пользу и рассказал, когда ждать обрушения гривны.

Олег Устенко новости Украины
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