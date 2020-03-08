Конец земельной реформы: Милованов сделал неожиданный прогноз

Тимофей Милованов / РБК Украина

К вопросу разделения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства можно вернуться уже после запуска рынка земли, заявил действующий министр Тимофей Милованов.

Он считает, что разделение Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства станет причиной прекращения земельной реформы.

Как подчеркнул Милованов в интервью Лиге, провести такое разделение было реально еще два месяца назад - в активную фазу реформирования рынка земли - но уже сейчас работу Минагрополитики почти полностью остановили.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Тимофей Милованов не согласился работать в новом Кабинете министре под руководством Дениса Шмыгаля.