Конец земельной реформы: Милованов сделал неожиданный прогноз

Работу Минагрополитики почти полностью остановили, подчеркнул Тимофей Милованов.
К вопросу разделения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства можно вернуться уже после запуска рынка земли, заявил действующий министр Тимофей Милованов.
Он считает, что разделение Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства станет причиной прекращения земельной реформы.
Как подчеркнул Милованов в интервью Лиге, провести такое разделение было реально еще два месяца назад - в активную фазу реформирования рынка земли - но уже сейчас работу Минагрополитики почти полностью остановили.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что Тимофей Милованов не согласился работать в новом Кабинете министре под руководством Дениса Шмыгаля.