"Побежали крыски": кандидаты на ключевые министерства отказались от постов

Трое "министров" отказались работать со Шмыгалем / УНИАН

Три кандидата на кресла в новом правительстве якобы отказались от своих постов. По словам бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, Тимофей Милованов, Игорь Коростелев и Роман Жуковский не согласились работать в новом Кабинете министре под руководством Дениса Шмыгаля.

"Денис Шмыгаль на встрече с главами парламентских фракций сообщил, что Коростылев, Жуковский и Милованов отказались от должностей в его правительстве. Так что на сейчас минус три министра! Побежали крыски", - написал экс-нардеп в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что Тимофея Милованова якобы должны были перевести на пост главы МинАПК, а вместо него минэкономики должен был возглавить Роман Жуковский. В свою очередь, руководитель КБ "Луч" Игорь Коростелев якобы должен был занять новосозданный пост вице-премьера промышленного развития и оборонного комплекса.

Как ранее сообщал Главред, в парламентской фракции "Слуга народа" заявляют о том, что намерены голосовать по новому составу Кабмина в "пакетном" формате.