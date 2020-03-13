Названа страна, с которой начнется мировой финансовый кризис

Вскоре мир может накрыть финансовый кризис / Фото pixabay.com

Италия, которая является вторым очагом опасного коронавируса COVID-19 после Китая, может стать той страной, с которой начнется новый глобальный финансовый кризис. Такое предположение высказал экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.

По его словам, итальянские банки долгое время считались самыми слабыми в Европе, и сейчас все зависит от того, насколько хорошо они выдержат испытание. Эксперт считает, что кризис в Италии может привести к тому, что бизнес не сможет обслужить собственные кредиты, частные лица также не смогут платить по кредитам.

"Другой проблемой банковской системы Италии может стать то, что в условиях дорогостоящих антикризисных мер, объявленных итальянскими властями, государственные облигации, которые держат банки, потеряют привлекательность и подешевеют. Кредитным учреждениям придется создавать резервы, что негативно отразится на их капитале и способности соблюдать обязательные нормативы", - добавил Линч.

Читайте такжеУкраинцам нужно срочно готовиться к кризисуКак сообщал Главред, ранее экономический аналитик Джесси Коломбо, который предрек жуткий кризис 2008 года, также заявил, что китайский коронавирус COVID-19, может стать спусковым крючком для начала нового финансового кризиса. По его словам, экономика уже давно идет к рецессии, а на мировых рынках уже назрели новые "пузыри", которые могут лопнуть в любой момент. Одним из наиболее опасных аналитик считает кредитный "пузырь" Китая.

Коломбо также прогнозирует, что очередной финансовый кризис может оказаться серьезнее предыдущего. По его словам, дело в том, что со времен финансового краха 2008 года общий объем долговых обязательств в разных сегментах экономики вырос на 100 трлн долларов.