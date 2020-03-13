Кредитный "пузырь" лопнет: аналитик предрек миру новый финансовый крах

Одним из наиболее опасных аналитик считает кредитный "пузырь" Китая / Фото pixabay.com

Разбушевавшийся в мире китайский коронавирус COVID-19, о пандемии которого заявили в ВОЗ, может стать спусковым крючком для начала нового финансового кризиса. Такой неутешительный прогноз сделал экономический аналитик Джесси Коломбо, который предрек жуткий кризис 2008 года.

По его словам, экономика уже давно идет к рецессии, а на мировых рынках уже назрели новые "пузыри", которые могут лопнуть в любой момент, пишет The Independent. Коломбо утверждает, что еще летом прошлого года он нашел "пузыри" более чем на 20 рынках европейской недвижимости, американских ценных бумаг, кредитов, стартапов, корпоративных долгов.

За последние 12 лет эти рынки способствовали восстановлению экономики, однако сейчас они все ближе к дефолту. Одним из наиболее опасных аналитик считает кредитный "пузырь" Китая.

Коломбо также прогнозирует, что очередной финансовый кризис может оказаться серьезнее предыдущего. По его словам, дело в том, что со времен финансового краха 2008 года общий объем долговых обязательств в разных сегментах экономики вырос на 100 трлн долларов.

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Тем временем Эстония на днях уже заявила, что в стране начался экономический кризис. По словам министра финансов Мартина Хельме, ситуация ухудшилась в последние несколько месяцев.

"Такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - цитирует министра ERR.

При этом Хельме считает, что западные страны сейчас оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

Напомним, из-за пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп запретил въезд на территорию страны из всех стран Европы, кроме Великобритании. Ограничения начнут действовать с 13 марта и продлятся в течение 30 дней. На фоне решения главы Белого дома в четверг, 12 марта, обвалились мировые фондовые биржи.