Пандемия и решение Трампа обвалили цены на нефть

12 марта обвалились мировые фондовые биржи / Фото pixabay.com

На фоне решения президента США Дональда Трампа ограничить на месяц въезд в США из европейских стран в четверг, 12 марта, обвалились мировые фондовые биржи.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 34,28 доллара за баррель – это на 4,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 4,6% – до 31,57 доллара за баррель. А цена российской нефти Urals рухнула на 9,4% – до 29,39 доллара за баррель.

Напомним, 6 марта РФ вышла из сделки ОПЕК+. После демарша россиян цены на нефть по всей планете обрушились на 31%. Это был самый резкий обвал цены за день с 1991 года.

9 марта на открытии Лондонской биржи также произошел грандиозный обвал российских бумаг. А старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко сделал прогноз, что Россия может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля.

Как сообщал Главред, главный консультант отдела Военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что нужно 5-7 лет низких цен на нефть, чтобы военная угроза для Украины со стороны РФ ослабла.