Падение цен на нефть обвалит курс рубля - Fitch

Цены на нефть обвалились / Фото pixabay.com

После падения цен на нефть до 30 долларов за баррель Россия может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля. Такой прогноз сделал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, падение цен на нефть стало неприятным сюрпризом для Москвы.

"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов - вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", - сказал Маринченко РИА Новости.

Тем временем после обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 72,91 рубля, а евро достиг своего максимума с начала 2016 года – курс евро в России поднялся до 82,2 рубля.

Как сообщал Главред, 6 марта РФ вышла из сделки ОПЕК+. После пятничного демарша россиян цены на нефть по всей планете снизились почти на 50%. На данный момент фьючерс марки Brent подешевел на 43,4% и составляет 31,57 доллара за баррель. В свою очередь, фьючерс марки WTI снизился на 49,6% - до 27,59 доллара за баррель.

Кроме того 9 марта на открытии Лондонской биржи также произошел грандиозный обвал российских бумаг. Акции Новатэк просели на 27,5%, Лукойла - 25,6%, Сбербанка - 25,2%, Роснефти - 23,5%, Газпрома - 20,1%, ВТБ – 18,4%; НЛМК – 17,4%; Газпром нефть - 14,5%; Норильский никель -10,5%; Евраз -14,6%.

Кризис в России: последствия для Украины

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что не стоит "радостно хлопать в ладоши" из-за того, что обвал цен на нефть сильно ударит по России.

"Ударит. Только в отличие от Украины, Россия все эти годы готовилась к этой ситуации и накопила огромные резервы", - написал он в своем Telegram-канале.

Эксперт считает, что следствием новой волны кризиса будет более жесткое поведение всех игроков.

"Каждый сам за себя. И для России этот кризис - тоже шанс, попытаться переформатировать свою периферию, куда входит и Украина. Потому не будьте в роли тех сербских дурачков, которые радостно плясали от новости, что Гаврила Принцип завалил эрцгерцога Франца-Фердинанда. Завалить-то он завалил, но Сербию ждали ужасные поражения на фронтах Первой мировой", - предупредил Романенко.