УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Падение цен на нефть обвалит курс рубля - Fitch

9 марта 2020, 12:10

Однако не стоит "радостно хлопать в ладоши", предостерег эксперт.

нефть
Цены на нефть обвалились / Фото pixabay.com

После падения цен на нефть до 30 долларов за баррель Россия может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля. Такой прогноз сделал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, падение цен на нефть стало неприятным сюрпризом для Москвы.

"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов - вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", - сказал Маринченко РИА Новости.

Тем временем после обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 72,91 рубля, а евро достиг своего максимума с начала 2016 года – курс евро в России поднялся до 82,2 рубля.

Как сообщал Главред, 6 марта РФ вышла из сделки ОПЕК+. После пятничного демарша россиян цены на нефть по всей планете снизились почти на 50%. На данный момент фьючерс марки Brent подешевел на 43,4% и составляет 31,57 доллара за баррель. В свою очередь, фьючерс марки WTI снизился на 49,6% - до 27,59 доллара за баррель.

Кроме того 9 марта на открытии Лондонской биржи также произошел грандиозный обвал российских бумаг. Акции Новатэк просели на 27,5%, Лукойла - 25,6%, Сбербанка - 25,2%, Роснефти - 23,5%, Газпрома - 20,1%, ВТБ – 18,4%; НЛМК – 17,4%; Газпром нефть - 14,5%; Норильский никель -10,5%; Евраз -14,6%.

Кризис в России: последствия для Украины 

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что не стоит "радостно хлопать в ладоши" из-за того, что обвал цен на нефть сильно ударит по России.

"Ударит. Только в отличие от Украины, Россия все эти годы готовилась к этой ситуации и накопила огромные резервы", - написал он в своем Telegram-канале.

Эксперт считает, что следствием новой волны кризиса будет более жесткое поведение всех игроков.

"Каждый сам за себя. И для России этот кризис - тоже шанс, попытаться переформатировать свою периферию, куда входит и Украина. Потому не будьте в роли тех сербских дурачков, которые радостно плясали от новости, что Гаврила Принцип завалил эрцгерцога Франца-Фердинанда. Завалить-то он завалил, но Сербию ждали ужасные поражения на фронтах Первой мировой", - предупредил Романенко.

нефть обвал рубля девальвация новости России кризис Юрий Романенко курс евро Fitch курс доллара курс рубля
Сейчас вы просматриваете новость «Падение цен на нефть обвалит курс рубля - Fitch». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:37
Полнолуние в марте 2020 года: каким будет, и чем заняться
12:34
В России придумали, как избавиться от украинца с подозрением на коронавирус
12:10
Падение цен на нефть обвалит курс рубля - Fitch
12:10
Жуткое ДТП в Житомирской области: четверо погибших, в том числе – ребенок
11:49
В новом трейлере Mortal Kombat 11 показали популярного героя комиксов Спауна Видео
11:48
Диетолог рассказала, как правильно нужно набирать вес
11:38
"Поблажек не будет": в Слуге народа оценили причастность Шмыгаля к Роттердам+
11:28
Коронавирус прекратит свое шествие по миру: названы сроки
11:14
Климкин рассказал, на что пойдет Россия в деле о сбитом малайзийском Боинге Видео
11:00
"Это - миф": Комаровский посрамил легендарное лекарство
10:51
Порошенко собрался "делать ноги" из Украины – СМИ
10:35
Обвал цен на нефть: в чем вина России
10:33
Число платежек удвоится: украинцев ошарашили "сюрпризом" с коммуналкой Видео
10:21
Сын космонавта и внук генсека: в РФ разгоняют байку о Януковиче
10:02
В Слуге народа рассказали, как ищут замену Авакову Видео
10:02
Противостояние Зеленского и Путина - конфликт двух импотентов мнение
10:00
Гороскоп на 9 марта всех знаков Зодиака: новая страсть и легкий флирт
09:37
Кокаин и моча не помогут: ВОЗ развенчала мифы о коронавирусе
09:24
Разумков рассказал, почему Кабмин Гончарука "выгнали" в отставку
09:00
Экс-пленник боевиков предложил кардинальный способ возврата ОРДЛО
08:45
"Помойка русского мира": Гиркин рассказал, кто больше всех "нагадил" ОРДЛО
08:25
Книжная полка: артбук "Мир игры Death Stranding" - любовь с первого кадра Фото
08:13
Зеленский не вышел из роли Голобородько, даже став настоящим президентом мнение
08:00
День ангела Тараса 2020 – картинки та привітання прикольні та красиві
07:56
Дело о катастрофе Боинга МН 17: политолог спрогнозировал исход суда
07:15
Обжоры, Плюшкины, кошатники и алкоголики: астролог рассказал о дурных привычках всех знаков
07:14
Шокирующие цифры: опубликованы свежие данные о числе зараженных коронавирусом Видео
06:54
Есть ли шанс у Зеленского спасти Украину после набега "соросятни" мнение Видео
06:30
Мастера надувательства: астролог раскрыла карму рожденных в марте
06:00
День ангела Тараса 2020 – картинки и поздравления красивые и забавные
05:55
Мода 2020: ТОП-5 трендов, с которыми прощаемся этой весной - фото Фото
05:35
"Едут венки возлагать": Климкин рассказал, как проучить Путина на 9 мая
05:17
Смертельная подсечка: в Украине паника из-за опасной "игры" среди детей Видео
04:44
Дело на 150 тысяч: и.о. директора ГБР решила засудить журналистов
04:26
Пикси-кроп и шегги-боб – новые модные стрижки на короткие волосы 2020: фото Фото
03:49
Диетолог рассказала, можно ли есть оливковые косточки
03:00
Популярный курорт закрыли для туристов из-за коронавируса
02:30
Давление на курс гривны: у Зеленского рассказали, как Украину загнали в ловушку
02:06
Чего ждать от курса доллара: эксперт дал прогноз на неделю
01:44
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
01:14
Как коронавирус повлияет на экономику: эксперты оценили возможный ущерб
01:00
"Черная дыра": украинцев предупредили об экологической катастрофе
00:38
В Черновицкой области пошли на беспрецедентные меры из-за коронавируса
00:19
9 марта – какой сегодня праздник: что делать в Пурим и День Тараса Видео
08 марта, воскресенье
23:55
Житомир под угрозой: у женщины заподозрили жуткий коронавирус
23:13
В России депутат опозорился эротическим поздравлением с 8 марта Видео
23:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 08-03-2020: вокальные бои Видео
22:53
Как настроить себя на похудение: простые советы
22:39
"Это ужасно": Зеленский разнес в пух и прах свой рабочий кабинет
21:49
"Нет команды": эксперт оценил программу Шмыгаля
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять