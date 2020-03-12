Спасет ли Украину от российской агрессии кризис в РФ: эксперт дал прогноз

Николай Белесков назвал условие для ослабления военной угрозы со стороны России.
Главный консультант отдела Военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков назвал условие, при котором военная агрессия со стороны России по отношению к Украине ослабнет.
По его словам, если на фоне экономических проблем Кремлю придется урезать военный бюджет даже на 25%, это не избавит Украину от военной угрозы, передают Буквы. Белесков уточнил, что президент РФ Владимир Путин уже заявлял о плановом снижении военных расходов. При этом возможно, что урезание закупок военной техники будет некритичным, поскольку россияне смогут сохранить нынешние затраты на подготовку "отпускников" для Донбасса.
"Поэтому нужно 5-7 лет низких цен на нефть, чтобы военная угроза от РФ для нас ослабла", – считает Белесков.
Как сообщал Главред, 6 марта РФ вышла из сделки ОПЕК+. После демарша россиян цены на нефть по всей планете обрушились на 31%. Это был самый резкий обвал цены за день с 1991 года.
Читайте такжеРоссия вошла в предкатастрофическое состояние9 марта на открытии Лондонской биржи также произошел грандиозный обвал российских бумаг. А старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко сделал прогноз, что Россия может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля.
Сообщалось, что из-за падения цен на нефть курс российского рубля упал до минимума за четыре года. Так, курс доллара в среднем составил 74 российских рубля, а евро – 84 рубля.