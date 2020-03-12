Спасет ли Украину от российской агрессии кризис в РФ: эксперт дал прогноз

Владимир Путин / Reuters

Главный консультант отдела Военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков назвал условие, при котором военная агрессия со стороны России по отношению к Украине ослабнет.

По его словам, если на фоне экономических проблем Кремлю придется урезать военный бюджет даже на 25%, это не избавит Украину от военной угрозы, передают Буквы. Белесков уточнил, что президент РФ Владимир Путин уже заявлял о плановом снижении военных расходов. При этом возможно, что урезание закупок военной техники будет некритичным, поскольку россияне смогут сохранить нынешние затраты на подготовку "отпускников" для Донбасса.

"Поэтому нужно 5-7 лет низких цен на нефть, чтобы военная угроза от РФ для нас ослабла", – считает Белесков.

Как сообщал Главред, 6 марта РФ вышла из сделки ОПЕК+. После демарша россиян цены на нефть по всей планете обрушились на 31%. Это был самый резкий обвал цены за день с 1991 года.

Читайте такжеРоссия вошла в предкатастрофическое состояние9 марта на открытии Лондонской биржи также произошел грандиозный обвал российских бумаг. А старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко сделал прогноз, что Россия может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля.

Сообщалось, что из-за падения цен на нефть курс российского рубля упал до минимума за четыре года. Так, курс доллара в среднем составил 74 российских рубля, а евро – 84 рубля.