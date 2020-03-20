"Доллар по 100 - это бред": эксперт рассказал, что будет с курсом в Украине

Паника может обвалить курс гривни до 30-32 грн за один "бакс" / Фото pixabay.com

Карантин, объявленный из-за пандемии коронавируса COVID-19, заставил украинцев поддаться панике и массово скупать американскую валюту, из-за этого курс доллара неуклонно пополз вверх. Экономист Борис Кушнирук рассказал Главреду, что с курсом будет дальше и способен ли китайский вирус обвалить курс гривни.

В частности, эксперт призвал не слушать пугающие прогнозы о том, что доллар будет стоить по 100 гривен.

"Объективно, если Нацбанк Украины и Офис президента не будут делать глупостей, паника может обвалить гривну до 30-32 гривен за доллар. Но потом гривна все равно будет оставаться в пределах 27-28 гривен за доллар. И это было бы оптимально в нынешних условиях", - считает Кушнирук.

Он отметил, что монетарная база, которая состоит из наличной гривны вне банков и средств на корреспондентских счетах банков, составляет 463 миллиарда гривен. То есть это - все деньги, которые физически могут быть предъявлены для покупки иностранной валюты.

"Если эти 463 миллиардов гривен разделить на курс - 27 гривен за доллар, то это чуть больше 17 миллиардов долларов. То есть, в принципе, резервов, которые есть в Нацбанке Украины сейчас, достаточно для того, чтобы покрыть весь физически возможный спрос на иностранную валюту гривной", - рассказал эксперт.

Кушнирук также акцентировал на том, что главная задача сейчас - ликвидировать панику в обменниках.

"НБУ сообщил, что купил за границей наличные в иностранной валюте. Если он будет тратить эти средства и передавать коммерческим банкам, то в этом случае двух-трех миллиардов будет достаточно, чтобы погасить панику полностью. Благодаря такой сумме ситуация физически полностью успокоится, потому что на руках у населения и в коммерческих банков не будет столько гривни, чтобы купить доллары", - отметил экономист.

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Как сообщал Главред, на наличном валютном рынке курс гривни к середине дня 18 марта составил 27,26-28,65 гривен за доллар (купля-продажа). И это при показателях в 27,23-28,58 гривни за доллар вечером 17 марта.

В четверг, 19 марта, в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 7 копеек - до 28,56 гривни за доллар. При этом курс евро снизился 63 копейки - до 30,80 гривни за евро.

Напомним, с 18 марта ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты и перевел ее в онлайн. Все валютообменные операции банк будет проводить через мобильное приложение Privat24, веб версию Приват24 и терминалы самообслуживания.