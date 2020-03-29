Страх и запугивание: экс-министр рассказал, как карантин добьет экономику

Украине нужно возвращаться к нормальному экономическому режиму

В Украине карантинный режим слишком пережат по отношению к экономике, заявил бывший министр экономики Виктор Суслов.

"Нужно возвращаться к нормальному экономическому режиму. Нужна другая пропаганда: не нагнетание страхов и запугивание, а понимание, что надо вести нормальный образ жизни и нормальную экономическую деятельность", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

При этом он напомнил недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что экономически борьба с пандемией коронавируса нанесет больше ущерба, чем сам коронавирус, поэтому он принял решение о постепенном свертывании карантина.

"Я думаю, что Киеву тоже нужно подумать. Если правильно построить работу метро, то вероятно оно тоже может работать (в условиях карантина, - ред.), если будет дезинфекция и люди в масках, ведь большинство стран мира не сворачивают работу метро", - считает эксперт.

Он уверен, что возможное введение налоговых каникул поддержит бизнес, но "утопит" бюджет: "Тогда не надо будет удивляться, если нечем будет платить пенсии, зарплаты работникам бюджетной сферы, финансировать здравоохранение. Поэтому правительство должно определиться с политикой. Надо срочно вносить в Верховную Раду предложения об изменении закона о бюджете, надо перераспределять приоритеты. Поддержка медицины, безусловно, должна быть абсолютным приоритетом за счет любых других отраслей. Бизнесу лучше дать условия работать там, где это не угрожает развитием эпидемии. Достаточно много сфер, где бизнес мог бы работать".

Читайте такжеБанкиры рассказали, как карантин ударил по курсу доллараЭкономист считает, что при перераспределении бюджета придется сократить некоторые инфраструктурные проекты, например строительство дорог: "По этом дорогам никто не ездит, кругом все перекрыто. Многое можно пересмотреть и использовать средства более разумно".

Он также обратил внимание на рост безработицы в условиях карантина: "Реально у нас безработных стало больше миллиона, только эти люди не оформлены. Оформление было бы в их пользу, поскольку они хоть что-то из центра занятости могли получить. Все эти льготы, которые требует бизнес и которые частично предоставляются правительством – это ошибочный путь и путь разрушения бюджета. Самое разумное – делайте как американцы. Трамп уже объявил, что он прекращает карантин через две недели и Америка начнет работать. Нам не нужно было вводить такой карантин а действовать как Нидерланды или Швеция, Беларусь, которые не останавливали свою экономику, проводя эффективные меры по защите групп риска".

По его мнению, неизбежно, не позже чем через месяц Украина будет вынуждена прекратить карантин и преступить к работе.

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"Иначе значительная часть украинцев просто умрет с голода. Когда перед нами будет выбор – голодать и обречь детей на голод или начать работать, поверьте, мы начнем работать", - добавил Суслов.

Напомним, ранее Суслов рассказал о катастрофических последствиях карантина.