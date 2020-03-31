"Легко объегорить": какому знаку Зодиака в апреле быть очень осторожным с деньгами

Раков в апреле могут легко объегорить, предупредил астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в апреле Ракам стоит быть очень осторожными с деньгами.

Представителей этого знака Зодиака на протяжении первой половины месяца могут легко объегорить, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, в это время Ракам не стоит вкладываться в какие-то финансовые проекты.

"…Могут быть сложные ситуации с кредиторами и банками", – предупредил Росс.

Астролог добавил, что эти проблемы могут "разрулиться" во второй половине апреля. Также Росс спрогнозировал, что планы, которые связаны с недвижимостью, в частности, с землей, увенчаются успехом.

"…В самом конце месяца Раков может ждать очень удачное вложение в недвижимость", – поделился собеседник.

Ранее Влад Росс предупредил, что во второй половине апреля Рыбам необходимо опасаться аферистов-любовников (любовниц). Астролог отметил, что Рыбам нужно опасаться альфонсов, они могут кинуть их на деньги.