"Легко объегорить": какому знаку Зодиака в апреле быть очень осторожным с деньгами

В первую половину апреля одному знаку Зодиака лучше не вкладывать деньги в финансовые проекты, посоветовал астролог.
Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в апреле Ракам стоит быть очень осторожными с деньгами.
Представителей этого знака Зодиака на протяжении первой половины месяца могут легко объегорить, рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, в это время Ракам не стоит вкладываться в какие-то финансовые проекты.
"…Могут быть сложные ситуации с кредиторами и банками", – предупредил Росс.
Астролог добавил, что эти проблемы могут "разрулиться" во второй половине апреля. Также Росс спрогнозировал, что планы, которые связаны с недвижимостью, в частности, с землей, увенчаются успехом.
"…В самом конце месяца Раков может ждать очень удачное вложение в недвижимость", – поделился собеседник.
Ранее Влад Росс предупредил, что во второй половине апреля Рыбам необходимо опасаться аферистов-любовников (любовниц). Астролог отметил, что Рыбам нужно опасаться альфонсов, они могут кинуть их на деньги.