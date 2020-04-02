50 гривен за "зеленый": доллар поставит новый рекорд – прогноз

Доллар может достигнуть нового "рекорда" / УНИАН

Украине предстоит пережить тяжелые времена, в том числе в экономике, заявил известный экстрасенс и политолог Сабухи Иманов.

По его прогнозу, в целом для Украины наступит очень тяжелая ситуация, что отразиться на курсе доллара.

"Доллар сильно поднимется", - убежден он.

Говоря о вероятных отметках, до которых может взлететь "бакс", экстрасенс не исключил новые "рекорды".

"Больше 50 (гривен за доллар, - ред.). Потом обратно практически нет шансов вернуться. Так что, пока нам ничего хорошего не ждать. Хотя будет хорошее. Но намного позже", - добавил Иманов.

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Напомним, ранее банкиры рассказали, как карантин ударил по курсу доллара.