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Миллионы безработных: эксперт оценил сценарий масштабного дефолта

2 апреля 2020, 03:01

Власти назвали выплату внешних долгов первоочередной задачей, напомнил Виктор Суслов.

коронавирус, финансовый кризис
Украине стоит пойти на смягчение карантина, считает Виктор Суслов / Фото pixabay.com

Возможный дефолт приведет к невыполнению Украиной своих обязательств, заявил бывший министр экономики Виктор Суслов.

"Будет плохо, если невыполнение обязательств не примет форму реструктуризации с согласия кредиторов. Обычно, чтобы избегнуть широкомасштабного дефолта, страна начинает переговоры с кредиторами. Украина пока переговоров с кредиторами не начинала. В последние дни звучало несколько категорических заявлений о том, что несмотря на тяжелую финансовую ситуацию, выплата долгов для власти будет первоочередной задачей, даже когда придется сокращать социальные выплаты. Поэтому все зависит от понимания приоритетов", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

Эксперт уверен, что в сложившейся ситуации Украине необходимо начинать активные переговоры с кредиторами о реструктуризации долгов.

Читайте также"Мародерство, грабежи и погромы": эксперты предупредили о катастрофе из-за дефолта"Позиция МВФ не до конца понятна. Уже несколько раз звучали заявления о том, что МВФ не настаивает на продаже земли. Насколько он настаивает – непонятно и нужно ли нам сотрудничество с МВФ, который вынуждает государство действовать не в интересах украинского народа", - говорит собеседник.

Экс-министр экономики отметил, что ситуация с безработицей в Украине остается одной из наиболее острых.

"Мы не знаем, сколько безработных у нас есть. Сейчас сотни тысяч, а может и миллионы, были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска. Юридически они не являются безработными и не учитываются в статистике, но фактически они безработные, которые не имеют права на выплаты из фонда безработицы. По соцопросам в течении месяца закончатся средства у 2/3 украинцев, у кого нет накоплений. Это приведет к резкому росту социальной напряженности", - прогнозирует он.

Экономист обратил внимание на то, что главным приоритетом бюджета должна стать поддержка медицины и повышение зарплат врачам.

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"На это должны быть выделены достаточные средства за счет любых других статей. В этих условиях можно пойти и на сокращение военных расходов ради спасения людей. Уже есть условия для того, чтобы карантинные условия были не такие жесткие. Надо стимулировать работу торговли и бизнеса", - резюмировал Суслов.

Напомним, ранее эксперт Алексей Дорошенко оценил худший сценарий для экономики Украины.

Виктор Суслов дефолт карантин в Украине коронавирус в Украине
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