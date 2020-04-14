Валютные качели: маятник курса доллара качнулся в другую сторону

Курс доллара немного снизился по отношению к гривне / Reuters

По состоянию на вторник, 14 апреля, главный финансовый регулятор, Нацбанк Украины, установил официальный курс гривны на уровне 27 гривен 4 копейки за доллар.

Соответственно, по сравнению с 13 апреля, украинская валюта "выросла" на 16 копеек. Официальный же курс евро Нацбанк установил на 14 апреля на уровне 29,53 гривны за евро.

Напомним, ранее глава отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин опубликовал новый прогноз курса доллара к гривне. Эксперт выразил твердую уверенность в том, что, едва лишь появится надежная возможность, игроки валютного рынка используют относительно низкую стоимость доллара и вновь начнут скупать американскую валюту.

До этого нардеп Владимир Цабаль - секретарь комитета украинского парламента по вопросам бюджета заявил о том, что заложенный в бюджете страны на 2020 год курс гривны может оказаться чересчур оптимистичным - в случае, если коронавирусный карантин в Украине будет продлен.