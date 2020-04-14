Аналитик спрогнозировал новый курс доллара в Украине

Курс доллара подешевеет на 10-15 копеек / Reuters

В течение недели в Украине ожидается снижение курса доллара. В частности, до 20 апреля курс американской валюты упадет на 10-15 копеек и достигнет отметки в 27 гривен.

При этом руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что курс доллара будет снижаться, но не долго. Как только появится возможность, игроки используют низкую стоимость и снова запасутся валютой.

По мнению аналитика, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 27-27,5 гривни за один "бакс".

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Владимир Мазуренко дал прогноз, что курс доллара в Украине уже в апреле 2020 года может достичь психологической отметки в 30 гривен за один "зеленый".

В свою очередь, экономист Борис Кушнирук рассказал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшее время, и высказал мнение, что в ситуации экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, Украине важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.