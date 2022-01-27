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Антибиотики в Украине продадут только по электронному рецепту: сроки и условия

27 января 2022, 11:46
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В Украине растет неправильное употребление антибактериальных препаратов, говорит Виктор Ляшко.

аптека
/ УНИАН

В Украине антибиотики будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта.

Его запуск решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов и поможет предотвратить развитие устойчивости к противомикробным препаратам, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 27 января.

Старт запуска электронных рецептов

По его словам, нововведение заработает с апреля 2022 года. Согласно данным Центра общественного здоровья, почти 64% людей ошибочно полагают, что острые вирусные инфекционные заболевания и простуду можно лечить антибиотиками.

"Поэтому как следствие имеем неправильное употребление антибактериальных препаратов, которое приводит к тому, что они теряют свою эффективность и все меньше защищают от серьезных инфекций. Отмечаю, антибиотики лечат инфекционные болезни, вызванные бактериями, и совсем не эффективны в борьбе с вирусными болезнями" , – говорит министр.

Продажа антибиотиков: что меняется

По словам Ляшко, назначить антибиотик может только врач. В электронном рецепте лекарство будет назначаться по действующему веществу, указывая его лекарственную форму и дозировку. Кроме того, врач также укажет способ применения и длительность приема.

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"Пациент сможет погасить рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее действующее вещество, указанное в рецепте.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для этого необходимо зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения", – рассказал Ляшко.

Также министр добавил, что подобное условие действует и для аптек и медицинских учреждений — необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения всем работникам, которые будут вовлечены в назначение и отпуск лекарств по е-рецептам.

Отмечается, что после запуска электронного рецепта на антибиотики, на следующих этапах планируется запуск электронных рецептов на наркотические средства, а затем на все рецептурные препараты.

Продажа лекарств по рецепту

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что ведомство уже определило перечень основных критических лекарственных средств - это 100 препаратов, которые должны производиться в Украине полным циклом и не зависеть от экспорта.

Это, по словам министра, делается для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации и закрытия границ, в стране не наблюдался дефицит лекарств.

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