С апреля 2022-го антибиотики в аптеках только по е-рецептам - Минздрав/ УНИАН

Руководство Министерства здравоохранения заявило, что в Украине уже с 1 апреля следующего года будут продавать антибиотики только по электронному рецепту. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Александр Комарида в интервью агентству "Укринформ".

"С первого апреля следующего года вводим отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту", − сказал он.

По словам Комариды, до конца будущего года Минздрав планирует ввести электронные рецепты для всех рецептурных препаратов. Он добавил, что начинать будут с антибиотиков, чтобы таким образом бороться с антибиотикорезистентностью (устойчивостью к противомикробным препаратам, когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам − Главред).

"Мы полностью уходим от бумажных рецептов и переходим исключительно на электронные, которые у нас показали себя очень хорошо в рамках программы реимбурсации (в международной практике здравоохранения название процесса, при помощи которого система здравоохранения влияет на доступность лекарств и медицинских услуг для населения − Главред) "Доступные лекарства", − сказал заместитель главы Минздрава.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что ведомство уже определило перечень основных критических лекарственных средств - это 100 препаратов, которые должны производиться в Украине полным циклом и не зависеть от экспорта.

Это, по словам министра, делается для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации и закрытия границ, в стране не наблюдался дефицит лекарств.