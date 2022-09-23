Будут ли Украина платить субсидию беженцам, выехавшим за границу: в Кабмине приняли решение

Будут ли Украина платить субсидию беженцам, выехавшим за границу - решение Кабмина/ коллаж фото УНИАН

Кабинет Министров в очередной раз уточнил порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщается на Telegram-канале Верховной Рады.

Государственную помощь на оплату коммунальных услуг смогут получать и украинцы, которые выехали за границу, спасаясь от войны, которую Россия развязала против Украины. Дело в том, что в действующем законодательстве предусматривается, что субсидии прекращают выплачивать через два месяца после того, как человек покинул Украину.

В это же время, социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания для таких домохозяйств на период пребывания людей за границей не будут рассчитываться.

К слову, ранее в Минсоцполитики заявляли о том, что чиновники будут рассчитывать помощь украинцам от государства по новому принципу. Речь идет об экстерриториальном принципе, не предполагающем "привязки" человека к месту жительства.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

До того сообщалось о том, что в Украине изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг. Украинцам с мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

Чиновники отмечают, что уменьшение выплат связано с меньшей суммой коммунального счета (без отопления) и с последствиями военного положения.

Другие новости: