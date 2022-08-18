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Что будет с тарифами и как будут платить субсидии: в Минсоцполитики дали ответы

18 августа 2022, 10:55

В Украине в отопительный сезон на субсидии могут претендовать 2,6 млн жителей. При этом оплата будет идти из Пенсионного фонда, а не бюджета Минсоцполитики.

Пенсии
Что будет с тарифами и как будут платить субсидии: в Минсоцполитики дали ответы/ УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

В Украине в отопительный сезон 22/23 на субсидии могут претендовать примерно 2,6 млн украинцев. При этом деньги на эти цели планируют брать из Пенсионного фонда, а не из бюджета Минсоцполитики. Об этом министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала в эфире национального марафона.

"Мы не ожидаем, что тарифы на тепло значительно возрастут. Правительством приняты меры по закупкам разного рода топливных материалов ‒ для того, чтобы платежка зимой не выросла", – говорит она.

При этом денег на субсидии хватит, поскольку они уже предусмотрены в бюджете страны, считает министр соцполитики. Но вот механизм выплат могут изменить.

"Возможно их будет немного больше, Деньги на выплату и на увеличение субсидий забюджетированы, поэтому они будут выплачиваться в полном объеме. Сейчас мы прорабатываем механизмы их централизованной выплаты, в том числе через Пенсионный фонд. Чтобы таким образом каждый незащищенный смог пережить эту зиму", – говорит Жолнович.

На данный момент известно, что в Украине тарифы на коммунальные услуги повысят не раньше 31 мая будущего года. При этом стоимость отопления и горячей воды "заморозили" за счет обязательства госкомпании "Нафтогаз Украины" продавать "голубое топливо" теплокоммунэнерго по фиксированной цене ‒ в 7,4 грн за кубометр.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

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Автор: Егор Бунин
субсидии Минсоцполитика новости Украины
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