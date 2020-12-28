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Будут платить иначе: Кабмин изменил порядок начисления отпускных

28 декабря 2020, 15:45
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Кабинет министров принял постановление, которое изменяет порядок начисления отпускных в стране.

деньги,гривны
Кабмин изменил порядок начисления отпускных / УНИАН

Украинское правительство изменило порядок вычисления средней зарплаты, который положено применять при оплате отпуска, либо выплата компенсаций за неиспользованные дни отдыха.

Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина. Как говорится в документе, действие постановления распространяется и на наемных работников, которые трудятся на физических лиц-предпринимателей.

Тем не менее постановление Кабмина по поводу порядка расчета средней зарплаты коснется каждого, потому что именно это постановление будет использоваться при вычислении суммы оплаты работнику отпуска либо компенсации за неиспользованный отпуск.

В частности, правительство утвердило следующие изменения:

  • действие постановления отныне распространяется и на наемных работников ФЛП (ранее распространялось только на работников предприятий и организаций);
  • будут учитываться все виды отпусков (ранее учитывался только ежегодный оплачиваемый отпуск);
  • устраняется ряд дискриминационных подходов;
  • упрощается подход при повышении должностных окладов — отменяется механизм корректировки выплат.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • 1 декабря нынешнего года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3695 авторства народного депутата от фракции "Слуга народа" Марины Бардиной,
  • Документ призван обеспечить мужчинам право уходить в декретный отпуск по уходу за ребенком.
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