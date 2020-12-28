Будут платить иначе: Кабмин изменил порядок начисления отпускных

Кабмин изменил порядок начисления отпускных / УНИАН

Украинское правительство изменило порядок вычисления средней зарплаты, который положено применять при оплате отпуска, либо выплата компенсаций за неиспользованные дни отдыха.

Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина. Как говорится в документе, действие постановления распространяется и на наемных работников, которые трудятся на физических лиц-предпринимателей.

Тем не менее постановление Кабмина по поводу порядка расчета средней зарплаты коснется каждого, потому что именно это постановление будет использоваться при вычислении суммы оплаты работнику отпуска либо компенсации за неиспользованный отпуск.

В частности, правительство утвердило следующие изменения:

действие постановления отныне распространяется и на наемных работников ФЛП (ранее распространялось только на работников предприятий и организаций);

будут учитываться все виды отпусков (ранее учитывался только ежегодный оплачиваемый отпуск);

устраняется ряд дискриминационных подходов;

упрощается подход при повышении должностных окладов — отменяется механизм корректировки выплат.

Читайте такжеВ Сети рассказали, на сколько Кабмин отложил увеличение минимальной зарплаты

Напомним, ранее Главред сообщал: