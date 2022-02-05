Цена газа в Украине взлетела почти в 5 раз: как и почему подскочила стоимость

/ УНИАН

В Украине зафиксировано многократное подорожание природного газа. За год стоимость голубого топлива взлетела почти в 5 раз.

Как сообщается на сайте Министерства экономики со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, за год газ подорожал в 4,7 раза.

В сообщении подчеркивается, что в январе 2021 года цена голубого топлива была на уровне 250 долларов за тысячу кубометров.

Обратим внимание, что цена на газ в Украине формируется после таможенного оформления голубого топлива, импортируемого из-за границы.

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 января 2022 года, которая составляет 32 808,28 грн, или 1 161,52 долл. за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

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Добавим, что средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2022 года, по сравнению с декабрем, уменьшилась на 2% и составила 1 161,52 долл. или 32,8 тыс. грн за тысячу кубометров.

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Ранее сообщалось о том, что газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

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