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"Цена растет": в Раде анонсировали новое подорожание газа

20 октября 2020, 17:39

Эра дешевых энергоресурсов проходит, считает Андрей Герус.

Газовая конфорка
Цены на газ будут расти, подчеркнул Андрей Герус / Факти - ICTV

Эра дешевого газа, которая началась весной этого года, проходит, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Об этом он подчеркнул в ходе экспертной онлайн-дискуссии ENERGY INSIDE, трансляция которой велась в Facebook Федерации работодателей нефтегазовой отрасли.

Парламентарий считает, что цены на "голубое топливо" будут расти до конца зимы: "Мы видим, что цена на газ растет, и уже сегодня она больше 180 долларов. И очевидно, что такой тренд будет продолжаться до зимы или до окончания зимы. Я думаю, что эра дешевых энергоресурсов, которая началась весной этого года, проходит. Говоря дипломатично, цены будут на таком среднем уровне и достаточно стабильными".

По словам Геруса, в Украине происходит либерализация рынка газа, что предоставляет возможности для газовых компаний, но не всегда является положительным для потребителя.

"У нас происходит либерализация рынка газа. Это всегда хорошо для компаний, но не всегда хорошо для потребителей, если нет достаточной конкуренции", - добавил Герус.

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  • Напомним, с 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.
  • Средняя цена импортного природного газа в Украине в сентябре 2020 года составила 140,54 долл. за тысячу кубометров, что на 32,5% больше, чем в августе 2020 года.
  • Газопоставляющие компании в рамках конкурентного рынка природного газа предложили населению в октябре покупать газ по цене от 4,7 до 6,8 грн за куб. м, при этом минимальная цена газа на 7,1% больше, чем месяцем ранее, а максимальная уменьшилась на 2%.
  • Летом цена на газ достигала 80 долл. за тысячу куб. м, тогда как в январе 2020 года средняя цена импортного природного газа в Украине составляла 175,26 долл. за тыс. куб. м.
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