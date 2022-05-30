Цены на АЗС рухнут: украинцам назвали новую стоимость бензина и дизеля

В Украине прогнозируют снижение цен на АЗС / pixabay.com

Сложившаяся на сегодня цена бензина в 52-55 грн/литр и дизтоплива в 58-60 грн/литр является точкой равновесия для рынка, заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Как подчеркнул он в ходе брифинга в Медиа-центре, с постепенным поступлением новых объемов нефтепродуктов цена на них будет снижаться.

"При ценах 52-55 грн/литр на бензин и 58-60 грн/литр на дизтопливо, как я вижу, рынок чувствует себя нормально, очереди уменьшаются. В какой-то степени рынок нашел точку равновесия, а дальше начнет наполняться новыми партиями, и это должно привести к снижению цены", – сказал эксперт.

При этом Куюн отметил, что цена горючего в 40-45 грн за литр, которая определялась при госрегулировании, была справедлива для стабильного, обеспеченного рынка, "которого у нас сегодня нет".

"Соответственно, нам нужно снижать потребление, сбивать ажиотаж", – отметил эксперт.

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Топливный кризис в Украине

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо – 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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