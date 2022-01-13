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Цены на бензин и дизель взлетят: повышена предельная стоимость

13 января 2022, 13:13

В Украине принято решение о повышении предельной стоимости бензинов, а также дизельного топлива.

бензин, АЗС, автозаправка
/ WOG

В Украине принято решение о повышении предельной стоимости бензинов, а также дизельного топлива.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства экономики Украины.

Новые цены на бензин и дизтопливо

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 32,92 грн за литр, дизтоплива – 32,16 грн за литр.

  • предельные цены на бензины повышены на 95 копеек - до 27,92 грн за литр.
  • стоимость дизельного топлива повысилась на 1,34 грн - до 25,16 грн за литр.

Ранее сообщалось, что в Украине выросли цены на бензин и дизельное топливо.

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, с 5 по 6 января увеличили стоимость топлива в пределах 0,2-1 грн/л.

Новость обновляется.

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