Цены на газ в январе поднялись: сколько украинцам придется тратить на "голубое топливо"

Сколько украинцам придется тратить на "голубое топливо" / ua.depositphotos.com

В Украине, где с 1 января вступили в силу новые тарифы на распределение и доставку газа, газоснабжающие компании обнародовали месячные тарифы на газ для населения в январе 2022 года.

Однако большинство поставщиков по-прежнему отказываются от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует до 30 апреля 2022 года. К примеру, месячные цены, которые компании предлагают на январь, достигают 60 гривен за кубометр. "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 57,5 гривен за кубометр, (в декабре и ноябре 2021 года — 38,35 гривен, в октябре — 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

Однако на рынке есть более выгодные предложения. В частности, "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на январь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится большая часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Украине в январе 2022 года тарифы на газ для населения почти не изменятся. Это связано с тем, что до конца апреля будут действовать текущие годовые базовые предложения.

На январь тариф снизил только один поставщик — Херсонская областная энергоснабжающая компания (с 13,5 до 9,98 грн),

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