Цены на хлеб и сигареты резко взлетели: что ждет украинцев

Цены на хлеб / pixabay, УНИАН

Цены в Украине в июле в годовом выражении по сравнению с июлем 2021 года выросли. Как сообщает Госстат, больше всего прибавили в цене овощи - они подорожали на 102%.

Цены на хлеб и сливочное масло выросли на 37% и 25% соответственно, макароны – на 29%, рыба – на 32,5%, сахар – на 19%.

В то же время, одежда и обувь подешевели на 3,4% и 2,4% соответственно.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды горючего на 3,6% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 5,9%.

Цены на транспорт выросли на 40,4% прежде всего в результате подорожания горючего и смазочных масел на 77,7%. Проезд в автодорожном пассажирском транспорте вырос в цене на 37%, в железнодорожном – на 10%.

В Госстате сообщили, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т. ч. на табачные изделия - на 1,8%, алкоголь - на 0,8%.

Как сообщал Главред, в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года. Об этом 3 августа сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ. По его словам, подорожание продуктов состоится потому, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Тем временем в Украине цена на гречневую крупу в начале августа 2022 года хоть и немного, но начала снижаться по сравнению с июлем. А вот сахарный песок, наоборот, подорожал.

Читайте также: