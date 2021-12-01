Цены на кофе "взлетели" до рекордного максимума: впереди дефицит напитка

Кофе дорожает стремительными темпами / pixabay

На Межконтинентальной бирже цена на кофе достигла максимума с 2011 года. Аналитики утверждают, что она продолжит расти до 2023 года из-за низкого урожая и задержки поставок.

Как сообщает СNBC, в понедельник цена контрактов на кофе на декабрь составила $2,34 долл. за фунт.

По словам экспертов, подорожание кофе связано с рядом важных для рынка событий. Однако самым главным является его низкое производство. Из-за резких заморозков и засухи урожай кофе существенно уменьшился.

В связи с этим, есть риск дальнейшего подорожания напитка.

Кроме этого, подорожание кофе связано с проблемами в логистике. Зачастую зерна обжаривают не в той стране, где производят, а с коронавирусом в транспортном соединении между странами возникла проблема.

Читайте такжеПод Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всегоНапомним, в Украине в очередной раз рухнули цены на топливо. АЗС уже снизили стоимость бензина и ДТ на своих прайсах.

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