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Цены на продукты и "борщевой набор" взлетели почти на 100%

15 сентября 2021, 17:19

За год продовольствие подорожало на 33%, а по сравнению с июлем цены в августе стали выше на 3,1%.

продукты
Цены на продукты в Украине / pixabay

Цены на продукты в Украине резко взлетели с приходом сентября. Так называемый борщевой набор подорожал почти вдвое.

Как сообщает пресс-служба государственной статистики Украины, также взлетели цены на мясо.

Подорожала и стоимость курятины. Купить целую тушку теперь дороже на четверть, а филе повысилось в цене на 20%.

"По данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), в августе 2021 года мировые цены на продукты питания стремительно выросли после снижения в течение двух месяцев подряд. За год продовольствие подорожало на 33%, а по сравнению с июлем цены в августе стали выше на 3,1%", - добавили в Госстате.

Как изменились цены за год

  • Больше всего взлетела стоимость лука - на 108%
  • Свекла и морковь увеличились в цене на 70%
  • Цена капусты выросла на треть
  • Подешевел только картофель - почти на 15%.

При этом наибольшую динамику роста в мире показал сахар (на 9,6%).

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Это произошло на фоне опасений по поводу неурожая трости в Бразилии, которая является крупнейшим экспортером этого продукта на мировом рынке.

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Как сообщал Главред, в Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на молоко. Как заявил советник ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Владимир Лапа, рост цен может произойти уже осенью этого года.

Тем временем в Госстате сообщили, что инфляция в нашей стране в годовом измерении возросла в июле до 10,2%, что стало максимум с 2018 года. По сравнению с июнем цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.

viber
цены на продукты
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