Цены на сало бьют рекорды: сколько сейчас стоит украинский суперфуд

В январе кило домашнего сала в среднем можно было купить за 153 гривни. Теперь же придется выложить 165 гривен, а за соленое сало - более 200.
В Украине с января по февраль 2022 года выросли цены на соленое и домашнее сало - подорожание составило 1,93%.
"Индекс потребительских цен на сало в феврале 2022 составил 101,93%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены увеличились на 1,93%. В январе 2022 данный индекс относительно предыдущего месяца составлял 101,48%", - сообщает Минфин.
В январе 2022 года килограмм домашнего сала в среднем можно было приобрести в украинских супермаркетах за 152,97 гривни за килограмм. В феврале средняя цена на продукт составляет уже 165 гривен за килограмм - сало подорожало на 12 гривен. К слову, за последние пять лет такая цена на сало является рекордно высокой.
Изменилась и стоимость соленого сала. Так, в январе в супермаркетах его можно было приобрести за 195,23 грн/кг, а к февралю стоимость увеличилась до 219 гривен. Таким образом, цена на соленое сало выросла практически на 24 гривни.
Как сообщал Главред, цены на курятину в Украине резко выросли. Мясо птицы подорожало на рекордные 70% только за первые два месяца 2022 года.
Кроме того, за минувший год в Украине всерьез повысилась цена на продукты, которые необходимы для приготовления борща (строго по классическому рецепту) ‒ в среднем на 30%.
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