Подорожал на 30%: в Украине скакнули цены на борщевой набор

Как сообщают аналитики, все ингредиенты, положенные по стандартному рецепту борща, подорожали - но по-разному. Сильнее все подскочили цены на капусту.
За минувший год в Украине всерьез повысилась цена на продукты, которые необходимы для приготовления борща (строго по классическому рецепту) ‒ в среднем на 30%. Об этом заявляют аналитики "Офиса эффективного регулирования" BRDO.
По их данным, в феврале прошлого года порции борща на четверых людей, приготовленные по традиционному рецепту, стоило украинцам примерно 62 грн 06 коп. А в феврале текущего года на такие же продукты в том же объеме придется потратить 80,92 грн. То есть стоимость выросла более чем на 30%.
Причем все ингредиенты борща подорожали в разной степени. К примеру, цена на свинину выросла на 12,03 процента ‒ со 103,70 грн до 116,28 грн. А вот цена на белокочанную капусты увеличилась почти вчетверо ‒ с 5,45 грн за килограмм до 20,95 грн за килограмм.
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Напомним, согласно данным Госкомстата, средние цены на продукты питания в Украине в январе 2022 года выросли на 14,5% по сравнению с январем 2021-го.
Рекордсменами по подорожанию стали подсолнечное масло (его цена за год выросла на 34,2%), овощи (подорожали на 27,5%), сахар (на 22,8%) и хлеб (на 19,6%).
Далее список продуктов, которые выросли в цене, выглядит так:
- масло – на 14,2%,
- мясо и мясопродукты – на 14,2%,
- молоко – на 12,8%,
- макаронные изделия – на 10,8%,
- творог и твердый сыр – на 10,1%,
- рыба и рыбопродукты – на 9,2%,
- яйца – на 7,1%.
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