Цены начали скачки: эксперт спрогнозировал, как подорожают продукты к Пасхе

Цены на виды продовольствия, которые популярны в канун Пасхи, начали расти. Традиционное сезонное повышение цен на мясо уже началось, говорит эксперт.

Сало та мясо / коллаж фото УНИАН

Цены на основные продукты, которые украинцы по своему обыкновению покупают на Пасху, в Украине начали расти. Об этом рассказал в комментарии аналитик УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) Максим Гопка.

По его словам, традиционное сезонное повышение цен на мясо уже стартовало. К примеру свинина стабильно пользуется спросом у переработчиков перед праздником. А ближе к Пасхе цены могут еще вырасти − примерно на 5-10%,

Средние цены на свинину в супермаркетах составляют:

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свинина, ошеек – 189 - 219,00 грн/кг (за год цена выросла на 31%);

свинина, лопатка – 165,90 - 179,00 грн/кг (за год цена выросла на 44%);

свинина, грудинка – 169 - 171,00 грн/кг (за год цена выросла на 55%);

шашлык из свинины – 157 - 205,00 грн/кг (за год цена выросла на 29%);

сало домашнее – 179 - 186,10 грн/кг (за год цена выросла на 13%);

буженина – 439 - 459,00 грн/кг (за год цена выросла на 34%).

По словам Гопки, цены на главный продукт к Пасхе – куриные яйца, пока колеблются в диапазоне 66,90-74,15 грн за десяток в супермаркетах (вдвое больше, чем в минувшем году).

Как утверждает эксперт, непосредственно в канун праздника цены на яйца при оптимистическом сценарии могут остаться нынешними. А при пессимистическом – вырасти на 8-10%.

Цены на продукты

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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