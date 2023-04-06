УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Цены начали скачки: эксперт спрогнозировал, как подорожают продукты к Пасхе

6 апреля 2023, 17:10
Цены на виды продовольствия, которые популярны в канун Пасхи, начали расти. Традиционное сезонное повышение цен на мясо уже началось, говорит эксперт.
Сало, мясо
Сало та мясо / коллаж фото УНИАН

Цены на основные продукты, которые украинцы по своему обыкновению покупают на Пасху, в Украине начали расти. Об этом рассказал в комментарии аналитик УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) Максим Гопка.

По его словам, традиционное сезонное повышение цен на мясо уже стартовало. К примеру свинина стабильно пользуется спросом у переработчиков перед праздником. А ближе к Пасхе цены могут еще вырасти − примерно на 5-10%,

Средние цены на свинину в супермаркетах составляют:

видео дня
  • свинина, ошеек – 189 - 219,00 грн/кг (за год цена выросла на 31%);
  • свинина, лопатка – 165,90 - 179,00 грн/кг (за год цена выросла на 44%);
  • свинина, грудинка – 169 - 171,00 грн/кг (за год цена выросла на 55%);
  • шашлык из свинины – 157 - 205,00 грн/кг (за год цена выросла на 29%);
  • сало домашнее – 179 - 186,10 грн/кг (за год цена выросла на 13%);
  • буженина – 439 - 459,00 грн/кг (за год цена выросла на 34%).

По словам Гопки, цены на главный продукт к Пасхе – куриные яйца, пока колеблются в диапазоне 66,90-74,15 грн за десяток в супермаркетах (вдвое больше, чем в минувшем году).

Как утверждает эксперт, непосредственно в канун праздника цены на яйца при оптимистическом сценарии могут остаться нынешними. А при пессимистическом – вырасти на 8-10%.

Цены на продукты

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Вас могут заинтересовать такие новости:

мясо сало Пасха цены на продукты
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:58

"Я не могу помогать военным": Лорак оскандалилась новым интервью в России

17:55

"Уровень угрозы очень высокий": Гуменюк предупредила о возможной подготовке точечных ракетных ударов РФВидео

17:29

Чем украсить пасху в домашних условиях: 3 простых и необычных способаВидео

17:13

Ударит мороз и устроит каток: украинцев предупредили об опасных метеоявленияхВидео

17:10

Цены начали скачки: эксперт спрогнозировал, как подорожают продукты к ПасхеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:08

Минздрав при поддержке Favbet готовит рекомендации по предотвращению игровой зависимости реклама

17:07

Нужно найти лягушку за 5 секунд: с задачкой справится лишь 1% людейВидео

16:56

"Свести в одну кучу и уничтожить": Лукашенко сделал заявление о ядерном оружииВидео

16:42

Лидер Китая Си Цзиньпин готов позвонить Зеленскому – французский дипломат

Реклама
16:41

Как сделать вкуснейший твердый сыр за 15 минут: простой фокус с двумя ингредиентамиВидео

16:35

Дима Коляденко признался Ирине Билык в любви на фоне слухов о воссоединении

16:33

Хотят усыновить троих: ветеран ВВС влюбился и "женился" на чат-боте из мобильного приложения

16:05

Данилов – о контрнаступлении ВСУ: события будут не в пользу России, там уже очень волнуютсяВидео

15:59

Быстрый деликатес на Пасху 2023: рецепт слоеного салата, за уши не оттащитьВидео

15:31

Бриллиантовые мерцающие писанки на Пасху: как покрасить яйца виномВидео

15:08

Суд принял решение: Остап Ступка арестован за пьяное ДТПВидео

15:07

Зачем носить в кармане лавровый лист: деньги поплывут прямо в руки

15:00

Можно ли посадить авокадо во дворе: миф или реальностьВидео

14:57

Лидер Китая Си Цзиньпинь откровенно высказался о войне в Украине и призвал РФ к переговорамВидео

14:56

Юрий Горбунов откровенно рассказал про общение с бывшим мужем ОсадчейВидео

Реклама
14:55

Безумное везение и тотальная удача уже стучат в дверь: каким знакам зодиака ждать сюрпризов в апрелеВидео

14:53

Работала уборщицей и попала в секту: как сейчас выглядит Гюльчатай из "Белого солнца пустыни"

14:51

Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТОВидео

14:47

Argentem Creek Partners не оставляют попыток осуществить рейдерский захват терминала в Одессе актуально

14:42

Россияне набросились на Басту и требуют отменить его концерты за слова о войнеВидео

14:25

Жена Тищенко шокировала минимальными параметрами

14:22

Загадка, которая под силу лишь гениям: нужно за 7 секунд найти меч гладиатора на картинке

14:00

Путина окутал страх, он всех боится и не вылезает из бункера – ДаниловВидео

13:56

Ломаченко растекся в подхалимстве УПЦ МП и получил лайк от УсикаВидео

13:53

"Это просто дно и ложь": победительница "Холостяка" жестко вывела Топольского на чистую водуВидео

13:30

Где хранить деньги дома по фэншуй: 3 места, которые их приумножат

13:20

"Олигархи Путина – даже не держатели общака": журналист оценил влияние окружения диктатораВидео

13:14

"Всем бывшим желаю классной жизни, он не исключение": Кристина Остапчук прокомментировала разводВидео

12:56

"Его разорвут": Путин не отдаст власть, пока способен функционировать - журналистВидео

12:44

"Топаловы жестко бьют": Тодоренко хочет сбежать из России, но боится свекраВидео

12:21

Планы Китая по Тайваню: в ФБР заявили, что Пекин вынес урок из войны в УкраинеВидео

12:12

Бритни Спирс взбудоражила фанатов, сплясав со вспотевшей грудью в тесном платьеВидео

12:07

Журналист объяснил, почему пропагандисты РФ на самом деле заговорили о поражении в войнеВидео

12:06

Мир наизнанку - Колумбия: в новом выпуске покажут гонки на тарантасах и закулисье корриды

12:04

Суровый "эпилятор" Нева и не только: как женщины в СССР избавлялись от растительности на теле

Реклама
11:58

Favbet Foundation передал спецподразделению ВСУ внедорожник Nissan

11:50

У Лорак спросили, за сколько она готова продать своего бойфренда, которого она любит, как и родину

11:43

Прости, прощай: топ-5 знаков зодиака, которые уходят от возлюбленных навсегда

11:35

"Дни дон-дона сочтены": астролог Влад Росс предсказал Кадырову скорую смертьВидео

11:15

Гороскоп на завтра 7 апреля 2023: Водолею – прощание с прошлым, Тельцу - успехВидео

11:13

Жилье за миллионы долларов и элитные авто: журналисты рассказали, сколько "намолил" Павел из УПЦ МПВидео

11:08

У Путина из-за провалов на Донбассе уволили топ-генерала войск РФ – разведка БританииВидео

11:05

Гороскоп Таро на май 2023: Овнам - отпуск, Тельцам - конкуренция, Близнецам - расходыВидео

11:00

"Рамзанка все решил": журналист объяснил, зачем Кадыров "заказал" ТатарскогоВидео

10:40

Тайные знаки внимания мужчин: признаки, что вы ему очень нравитесь

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять