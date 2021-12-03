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Цены вырастут на 15%: эксперты рассказали, какие продукты в Украине лучше покупать немедленно

3 декабря 2021, 20:36

Согласно прогнозу экспертов, сперва ожидается подорожание стандартных продуктов, которые используют для новогоднего стола – мяса и молочных продуктов.

Яйца, майонезик
Эксперты рассказали, какие продукты в Украине лучше покупать немедленно / ua.depositphotos.com

В Украине цены на продукты питания в канун новогодних праздников практически всегда растут. Портал Vesti опросил экспертов и те дали рекомендации по поводу того, какие продукты к новогоднему столу стоит покупать немедленно.

Специалисты отмечают, что за нынешний год продукты питания подорожали в среднем на треть. Однако такой рост − не предел и в декабре ценники снова вырастут. Ожидается, что стоимость продуктов к концу месяца увеличится еще на 5-15%.

Согласно прогнозу экспертов, ожидается подорожание стандартных продуктов, которые используют для праздничного стола – мяса и молочных продуктов.

"Можно купить сливочное масло, которое поднимется в цене на 15%. То же касается и сливок. Можно заморозить филе курятины, пока оно стоит около 130 гривен, а к Новому году оно еще добавит минимум 10–20 грн. Также можно запастись свининой и говядиной", − говорит ритейлер Валерия Кушнир.

Также специалисты рекомендуют запастись яйцами и майонезом. На них цена может увеличится почти вдвое.

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"Не стоит забывать о яйцах и майонезе. По прогнозам, яйца могут подорожать до 40–50 гривен за десяток, сейчас за такое количество в среднем берут 30 гривен", − говорит эксперт.

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Напомним, ранее в Украине стали резко расти цены на продукт из "борщевого набора". Фермеры повышают стоимость свеклы. Сейчас корнеплод стоит в среднем в 3,3 раза дороже, чем в конце ноября 2020-го года. В среднем, за неделю цены на столовую свеклу выросли в полтора раза.

Кроме того, в Украине резко взлетели цены на лук - побит рекордный максимум.

При этом в Украине подешевел картофель. В ноябре 2021 килограмм картошки в среднем стоит от шести гривен.

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