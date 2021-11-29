В Украине рекордно подорожало сало: что будет с ценами дальше

В Украине рекордными темпами дорожает сало / Фото ua.depositphotos.com

Сало, которое раньше было доступно каждому украинцу, теперь превращается в редкое блюдо для гурманов. Во-первых, найти его можно не на каждом мясном прилавке. А, во-вторых, цены на сало "взлетели до небес" - украинский суперфуд стоит дороже мяса.

На столичных базарах за тоненькое сало просят 120 гривен за килограмм, за "генеральское" – 300. При этом свинина стоит 105–110 гривен за кило, передает ТСН.

В Днепре сало тоже дороже свинины: мясо продают по 120 гривен, а сало - по 150 гривен за килограмм. Во Львове - примерно такие же цены, 120-150 гривен за килограмм сала. А в Одессе купить "стратегический продукт" можно по 200 гривен за кило.

Что будет с ценами на сало дальше

Цены на сало будут расти и дальше, ведь к Новому году традиционно дорожает все. Кроме того, в Украине все меньше выращивают свиней, объяснили в Ассоциации свиноводов. Это связано с удорожанием кормов. При этом мясо дешевле, чем сало, потому что именно мясных пород выращивают больше. А это значит, что сала на прилавках будет становиться все меньше.

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"Сало, конечно, с прилавков не исчезнет - но и цены вниз не поползут", - резюмируют журналисты.

Как сообщал Главред, в Украине стали резко расти цены на продукт из "борщевого набора". Фермеры повышают стоимость свеклы. Сейчас корнеплод стоит в среднем в 3,3 раза дороже, чем в конце ноября 2020-го года. В среднем, за неделю цены на столовую свеклу выросли в полтора раза.

Читайте такжеСупермаркеты в Украине накручивают до небес цены на популярный продуктКроме того, в Украине резко взлетели цены на лук - побит рекордный максимум.

При этом в Украине подешевел картофель. В ноябре 2021 килограмм картошки в среднем стоит от шести гривен.

В то же время в Украине очень сильно подешевели яблоки. Так, в столице Украины килограмм яблок можно было купить в среднем по цене $0,36 долларов США за кг – на 19% дешевле, чем в Днепре, на треть дешевле, чем в Кишинёве и в два раза дешевле, чем в Тбилиси.

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