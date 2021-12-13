Цены взлетели в пять раз: в Украине рекордно подорожал овощ из борщевого набора

Цены на капусту в Украине / pixabay

В Украине цены на белокочанную капусту в декабре начали стремительно расти. Всего за неделю стоимость одного из самых популярных овощей на украинском рынке увеличилась более чем на четверть.

Сварить украинский борщ без белокочанной капусты невозможно. Однако цены на овощ начинают "кусаться". По данным аналитиков рынка, в первых числах декабря капуста в Украине стоила на 26 процентов дешевле, чем на момент 8 декабря.

За килограмм белокочанной капусты украинским потребителям приходится платить по 8-10 гривен.

Как сообщает east-fruit.com, на сегодняшний день стоимость белокочанной капусты в Украине уже в пять раз выше, чем в аналогичный период 2020 года. До конца 2021 года тенденция к повышению цен может продолжиться.

Что стало причиной подорожания капусты

Причиной роста цен на капусту стала деятельность экспортно-ориентированных компаний, которые начали закупать крупные партии украинской капусты для отправки на территорию Беларуси.

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При этом, многие крупные производители отказываются от реализации капусты на внутреннем рынке, ожидая повышения цен.

"Остальные, по причине возникшего дефицита, начали увеличивать стоимость продукции. В результате, капуста для украинского потребителя дорожает с каждым днем", - говорится в сообщении.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

А в начале декабря закупочная стоимость бананов составила 430-450 грн/ящик, но чтобы импортеры могли работать хотя бы в ноль, она должна быть не менее 480-490 грн/ящик. В Украину привозят бананы, обычно, сорта кавендиш.

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