Подорожает водка и вино: украинцам назвали новую цену за поллитровку

Водку и вино будут продавать по новой цене / УНИАН

В 2022 году в Украине ожидается повышение акциза на 5%, что приведет к повышению минимальной цены на водку на 7,42 грн до 96,82 грн.

На сегодня минимальная розничная цена 0,5 литра водки с 40%-градусной крепостью составляет 89,4 грн. Средняя цена на полке – 93,47 грн за 0,5 литра, а премиальной "беленькой" – 141,78 грн., говорится в материале 112ua.tv.

Почему дорожает водка

По словам академика, вице-президента НААН Ануш Балян, среди факторов подорожания водки – увеличение стоимости энергоресурсов и зерна, из которого изготавливают спирт.

Еще одним фактором подорожания могут стать капиталовложения в модернизацию спиртовых заводов, изношенность основных фондов которых составляет около 70%.

По ее словам, продажа спиртзаводов в частные руки сама по себе однозначно повлияет на ценник водочных изделий в сторону повышения.

Реклама

Что ждет цены на вино

Эксперт уточнила, что столовые вина за 9 месяцев текущего года подорожали на 5%.

Она уверена в том, что дефицит и значительный рост цен на 2022 год для них не прогнозируется.

Вице-президент НААН пояснила, что виноделы адаптируют цены не только к климатическим ударам по своему бизнесу, но и к стоимости иностранных линеек на полках магазинов. При этом на них также оказывают давление цены на топливо и электроэнергию, подорожание логистики.

"В 2022 году цены на вино дополнительно могут вырасти на 1-2% и за счет вспомогательных материалов (бутылка, пробка, этикетка)", – добавила Балян.

Читайте такжеВ Украине взвинтят цены на водку и пиво: когда ждать рекордной стоимости алкоголя

Напомним, впервые Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Читайте еще: