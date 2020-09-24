Чего ждать от курса доллара в 2021 году: аналитик озвучил два сценария

В некоторые дни курс доллара может дойти до 30 грн / Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине в 2021 году будет зависеть от множества факторов. Аналитик Владимир Мазуренко прогнозирует, что можно ожидать как девальвацию гривни, так и ее ревальвацию.

Об этом он сказал в комментарии изданию Obozrevatel.

"Сейчас у нас сложная экономическая ситуация и нам нужно понимать, что без девальвации гривни выполнить даже тот дефицитный бюджет будет очень сложно", - сказал эксперт.

По его словам, есть два сценария развития событий.

"Первый – будем иметь плавный рост в следующем году и дойдем в конкретные дни до 29 грн/долл. Второй вариант – можем получить ревальвацию до 26,5 грн/долл", – считает Мазуренко.

В некоторые дни курс доллара может дойти до 30 грн, считает он.

Ситуация будет зависеть от позиции Национального банка, сотрудничества с МВФ, восстановления мировой экономики, объема инвестиций в развивающиеся страны и т.д.

В свою очередь, аналитик Егор Комов уверен, что курс доллара будет колебаться в следующем году возле отметки в 27 грн/долл.

"Я не думаю, что будут причины для значительной девальвации или ревальвации гривни. В целом, высокая плановая инфляция и значительный рост ВВП после падения свидетельствует о том, что должен значительно подорожать и доллар. Однако в условиях всех сложившихся ситуаций, думаю, мы не будем видеть значительной девальвации", – прогнозирует эксперт.

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Напомним: