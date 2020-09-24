Чего ждать от курса доллара в 2021 году: аналитик озвучил два сценария

Без девальвации гривни выполнить дефицитный бюджет будет очень сложно.
Курс доллара в Украине в 2021 году будет зависеть от множества факторов. Аналитик Владимир Мазуренко прогнозирует, что можно ожидать как девальвацию гривни, так и ее ревальвацию.
Об этом он сказал в комментарии изданию Obozrevatel.
"Сейчас у нас сложная экономическая ситуация и нам нужно понимать, что без девальвации гривни выполнить даже тот дефицитный бюджет будет очень сложно", - сказал эксперт.
По его словам, есть два сценария развития событий.
"Первый – будем иметь плавный рост в следующем году и дойдем в конкретные дни до 29 грн/долл. Второй вариант – можем получить ревальвацию до 26,5 грн/долл", – считает Мазуренко.
В некоторые дни курс доллара может дойти до 30 грн, считает он.
Ситуация будет зависеть от позиции Национального банка, сотрудничества с МВФ, восстановления мировой экономики, объема инвестиций в развивающиеся страны и т.д.
В свою очередь, аналитик Егор Комов уверен, что курс доллара будет колебаться в следующем году возле отметки в 27 грн/долл.
"Я не думаю, что будут причины для значительной девальвации или ревальвации гривни. В целом, высокая плановая инфляция и значительный рост ВВП после падения свидетельствует о том, что должен значительно подорожать и доллар. Однако в условиях всех сложившихся ситуаций, думаю, мы не будем видеть значительной девальвации", – прогнозирует эксперт.
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Напомним:
- Проект государственного бюджета на 2021 год построен на прогнозе роста инфляции в 7,3%. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.
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- Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что курс доллара в Украине в 2021 году не выйдет за пределы 29,1 гривни за один доллар, как это запланировано в бюджете следующего года.