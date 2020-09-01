Чего ждать от курса доллара в начале осени: аналитик дал прогноз

Доллар будет стоить около 27,5 гривни / Reuters

В первые дни осени на валютном рынке особые изменения не ожидаются. Курс доллара будет колебаться около 27,5 грн/долл.

Такой прогноз дал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, передает РБК-Украина.

По словам эксперта, рынок будет больше самобалансироваться с участием НБУ преимущественно в пределах 20 млн долларов в день для пополнения международных резервов.

Котович напомнил, что курс не претерпел особых колебаний на прошлой неделе и оставался недалеко от уровня 27,5 грн/доллар.

"Близко к этому уровню курс будет колебаться и на этой неделе", - сказал он.

По его данным, на прошлой неделе валютный рынок балансировался преимущественно самостоятельно, заставив НБУ лишь однажды приобрести более чем в 20 млн долларов за день. А в четверг НБУ не покупал валюту и в пятницу приобрел меньше чем привычные 20 млн долларов.

Аналитик отметил, что достаточный уровень ликвидности в банковской системе и достаточно активное возмещения НДС не побудили к чрезмерной продаже валюты, а нерезиденты не спешили с продажей ОВГЗ из своего портфеля.

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Как сообщал Главред, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара в Украине до конца 2020 года будет колебаться в районе 27-28 гривен. Выше 29 гривен за один доллар курс не поднимется.

Напомним, новый руководитель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что финансовый регулятор, как и ранее, будет сглаживать излишние колебания курса, как в одну, так и в другую сторону.