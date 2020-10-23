УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Черная пятница 2020 и карантин: каких скидок ждать украинцам

23 октября 2020, 05:22

Когда Черная пятница в 2020 году и с какого дня ждать больших распродаж в Украине, в Америке и других странах.

Черная пятница 2020 в Украине - когда и что готовят Розетка, Алиэкспресс и другие
Черная пятница 2020 в Украине - когда и что готовят Розетка, Алиэкспресс и другие / Reuters

Особенность Черной пятницы 2020 – она пройдет в условиях карантина. То есть большинство акций и торговых предложений перенесено в этом году в онлайн.

Поэтому уже, в принципе, и неважно, где покупать товар – в Украине, в США или на китайском Алиэкспресс.

Когда будет Черная пятница 2020

В Украине, в России, в США, Польше и в любой стране, где практикуются распродажи к Черной пятницу – праздник скидок 2020 года пройдет 27 ноября.

Читайте такжеКак купить авиабилеты с большой скидкой - советы экспертовВпрочем, из-за коронавирусного падения экономики большинство торговых площадок начинают акции раньше и не закончат в полночь 27-го числа.

К примеру, Черная пятница на Алиэкспресс 2020 продлится вплоть до 29 ноября включительно. И это притом, что 30 ноября уже стартует Киберпонедельник (в этот день большинство магазинов предлагают кибер-скидки – на технику и гаджеты).

Также хорошие скидки на Черную пятницу в США предлагает Amazon.com.

Читайте такжеЧто такое наложенный платеж, его цена и зачем он нужен

Черная пятница 2020 – скидки в Украине

Уже сейчас около 50% интернет-магазинов Украины обещают дополнительные бонусы за покупки в Черную пятницу – от кэшбека до рассрочки.

Скидки на Черную пятницу 2020 в Украине обещают:

  • H&M, Lamoda, Kasta, Answear, LC Waikiki – на одежду и обувь;
  • Adidas, Intertop, Reebok, Puma – на обувь;
  • Розетка, Комфи, Цитрус, Алло, Эльдорадо, Фокстрот – на технику;
  • Parfums, MakeUp, Avocado, Bomond – на духи и косметику;
  • Demibaby, Garnamama, Pampik, Bembi – на детские товары.

В частности, Черная пятница 2020 на Rozetka обещает "грандиозный ценопад" со скидками до 90%. Здесь будут скидки и на электронику, и на бытовую технику, и на одежду, и на школьные принадлежности – перечислять можно долго.

Справедливости ради отметим, что конкуренты не дремлют – и там распродажи будут не хуже. Ведь своя Черная пятница 2020 запланирована также на OLX.ua и Prom.ua.

Читайте такжеКак заставить его купить подарок: 8 способовПока что больше всего предлагают скидки на технику вроде больших телевизоров, профессиональных девайсов и прочего – то есть речь о дорогих товарах, которые не слишком-то в ходе во время кризисов.

Впрочем, ближе к 29-му числу скидки "расползутся" по всем категориям товаров. Главное (если собираетесь купить что-то конкретное) – уже сейчас записать себе цену, чтоб недобросовестный "купец" не кинул вас в саму Черную пятницу.

Задрать цены перед Черной пятницей, чтобы потом "милостиво" опустить стоимость товара на пару процентов от реальной цены – это самый распространенный вид "кидалова" во время распродаж.

Если возникнут сомнения или вопросы – смело обращайтесь в службу поддержки: на периоды распродаж интернет-магазины всегда нанимают дополнительных операторов в онлайн-чаты.

Черная пятница 2020 офлан – в какие магазины можно сходить

Черная пятница в Украине, несмотря на карантин, пройдет в больших торговых центрах (если, конечно, не случится жесткого локдауна). Как говорится, коронавирус коронавирусом – а деньги зарабатывать надо.

Так что яркие акции и приятные скидки уже пообещали River Mall, Sky Mall, Ocean Plaza, Lavina Mall, Gulliver и Piramidа.

скидки распродажа черная пятница новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Черная пятница 2020 и карантин: каких скидок ждать украинцам». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:22
Черная пятница 2020 и карантин: каких скидок ждать украинцам
05:22
Черный Дрозд - драма года, или как помирить семью перед смертью Видео
05:18
Интеграция Украины в НАТО: в Кабмине сделали заявление о стратегии альянса Видео
04:50
Как просто и быстро находить яд в молочных продуктах - ученые
04:27
Как распространяется Covid-19: ученые допустили серьезную ошибку
Реклама
03:54
Как сжечь жир и получить кубики пресса: эксперт назвал правильные продукты Видео
03:31
Ученые придумали диету, которая сбивает давление и помогает избежать инсульта
02:59
Хидео Кодзима активно работает над своей следующей игрой
02:31
Когда головная боль - симптом рака мозга: медики назвали условия Видео
02:18
У Кернеса рассказали о состоянии здоровья мэра Харькова Видео
02:03
Гороскоп на 24 октября для всех: хороший день на всех фронтах и потеря всего Видео
01:42
"Показала жопку": голая Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные грудь и ягодицы
01:17
Защищает ли маска от коронавируса: ученые дали окончательный ответ Видео
00:47
Инфекционист объяснила, когда тест на Covid-19 может ошибаться
00:19
Креативные поздравления с Днем рекламщика – проза, стихи, гиф и картинки
22 октября, четверг
23:56
В Италии родился зеленый щенок и получил имя Фисташка Видео
23:52
Заря разгромно проиграла Лестеру в Лиге Европы Фото
23:28
Журналисты показали гостей со свадьбы пасынка Медведчука Видео
23:05
Эксперт объяснил, как коронавирус подталкивает к суициду Видео
23:02
Гороскоп на 23 октября 2020 года: "атака" инфекций и агрессия начальства Видео
Реклама
22:59
В ВОЗ не одобрили ремдесивир, рекомендуемый в Украине для лечения Covid-19 Видео
22:59
Более 7 тысяч новых больных за сутки: коронавирус в Украине установил антирекорд Видео
22:28
ВОЗ зафиксировала печальный антирекорд по коронавирусу в мире
22:14
В НАТО решительно ответили на увеличение ядерных арсеналов РФ
22:03
Тихановская о силовиках: некоторые зомбированы, их держат на крючке
21:31
Зеленский повысил порог по количеству больных для введения карантина Видео
21:31
Путин ошарашил заявлением о двух сверхдержавах
20:58
Ученые выяснили, как значительно снизить смертность от коронавируса
20:57
"Не могу молчать": врач из Мариуполя шокировал реальной ситуаций с Covid-19 Видео
20:53
Либидо: 9 вещей, влияющих на отсутствие желание Видео
20:45
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 7 и 8 серия обзор 22-10-2020 Видео
20:28
ЕС снова обновил список стран для открытия границ
20:14
В Epic Games Store началась распродажа в честь Хэллоуина
20:11
Партнер Северного потока-2 временно отказался от закупки газа из США
20:01
Зеленский готов рискнуть здоровьем ради вакцины от Covid-19
19:43
Сивохо обвинил "слуг народа" в пиаре во время поездки на Донбасс
19:36
Путин подстебнул Украину и заговорил о развитии связей
19:24
Зеленский высказался о легализации каннабиса и проведении опроса
19:09
Зеленский похвастался самым низким в Европе показателем смертности от COVID-19 Видео
19:03
Зеленский назвал условие отставки членов Кабмина Видео
Реклама
18:41
В Украине начали добывать золото
18:21
Путин едко высказался о тех, кто ждет затухания России
18:07
"Военным не хватает стиральной машинки": депутат подвел итог поездки на Донбасс Видео
17:54
Под Киевом горит предприятие по переработке химикатов Фото Видео
17:53
"Красивые глаза": мокрая Настя Каменских показала грудь
17:49
Осложнения от коронавируса: врач раскрыла, что мешает жить Видео
17:41
Эксперты выяснили, как сильно обеднели украинцы за время пандемии
17:28
У Авакова пригрозили ответственностью за порчу бюллетеней с опросом Зеленского Видео
17:25
Суд шокировал Ефремова сокращением приговора
17:22
Разработчики Assassin's Creed: Valhalla рассказали, что ждет игроков после релиза
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять