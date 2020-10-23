Черная пятница 2020 и карантин: каких скидок ждать украинцам

Черная пятница 2020 в Украине - когда и что готовят Розетка, Алиэкспресс и другие / Reuters

Особенность Черной пятницы 2020 – она пройдет в условиях карантина. То есть большинство акций и торговых предложений перенесено в этом году в онлайн.

Поэтому уже, в принципе, и неважно, где покупать товар – в Украине, в США или на китайском Алиэкспресс.

Когда будет Черная пятница 2020

В Украине, в России, в США, Польше и в любой стране, где практикуются распродажи к Черной пятницу – праздник скидок 2020 года пройдет 27 ноября.

Читайте такжеКак купить авиабилеты с большой скидкой - советы экспертовВпрочем, из-за коронавирусного падения экономики большинство торговых площадок начинают акции раньше и не закончат в полночь 27-го числа.

К примеру, Черная пятница на Алиэкспресс 2020 продлится вплоть до 29 ноября включительно. И это притом, что 30 ноября уже стартует Киберпонедельник (в этот день большинство магазинов предлагают кибер-скидки – на технику и гаджеты).

Также хорошие скидки на Черную пятницу в США предлагает Amazon.com.

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Черная пятница 2020 – скидки в Украине

Уже сейчас около 50% интернет-магазинов Украины обещают дополнительные бонусы за покупки в Черную пятницу – от кэшбека до рассрочки.

Скидки на Черную пятницу 2020 в Украине обещают:

H&M, Lamoda, Kasta, Answear, LC Waikiki – на одежду и обувь;

Adidas, Intertop, Reebok, Puma – на обувь;

Розетка, Комфи, Цитрус, Алло, Эльдорадо, Фокстрот – на технику;

Parfums, MakeUp, Avocado, Bomond – на духи и косметику;

Demibaby, Garnamama, Pampik, Bembi – на детские товары.

В частности, Черная пятница 2020 на Rozetka обещает "грандиозный ценопад" со скидками до 90%. Здесь будут скидки и на электронику, и на бытовую технику, и на одежду, и на школьные принадлежности – перечислять можно долго.

Справедливости ради отметим, что конкуренты не дремлют – и там распродажи будут не хуже. Ведь своя Черная пятница 2020 запланирована также на OLX.ua и Prom.ua.

Читайте такжеКак заставить его купить подарок: 8 способовПока что больше всего предлагают скидки на технику вроде больших телевизоров, профессиональных девайсов и прочего – то есть речь о дорогих товарах, которые не слишком-то в ходе во время кризисов.

Впрочем, ближе к 29-му числу скидки "расползутся" по всем категориям товаров. Главное (если собираетесь купить что-то конкретное) – уже сейчас записать себе цену, чтоб недобросовестный "купец" не кинул вас в саму Черную пятницу.

Задрать цены перед Черной пятницей, чтобы потом "милостиво" опустить стоимость товара на пару процентов от реальной цены – это самый распространенный вид "кидалова" во время распродаж.

Если возникнут сомнения или вопросы – смело обращайтесь в службу поддержки: на периоды распродаж интернет-магазины всегда нанимают дополнительных операторов в онлайн-чаты.

Черная пятница 2020 офлан – в какие магазины можно сходить

Черная пятница в Украине, несмотря на карантин, пройдет в больших торговых центрах (если, конечно, не случится жесткого локдауна). Как говорится, коронавирус коронавирусом – а деньги зарабатывать надо.

Так что яркие акции и приятные скидки уже пообещали River Mall, Sky Mall, Ocean Plaza, Lavina Mall, Gulliver и Piramidа.