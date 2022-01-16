Дания выделила Украине 22 млн евро: на что будут потрачены деньги

Дания выделит Украине 22 млн евро

Дания выделила нашей стране помощь в размере 22 млн евро. Эти средства будут потрачены на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Программа направлена на укрепление силовых структур Украины, сообщает в Twitter глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"В настоящее время Украине угрожает наращивание российской военной мощи вблизи украинской границы. Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий, и каждый его элемент необходим. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость", - говорится в сообщении министра иностранных дел Йеппе Кофода, который накануне посетил линию соприкосновения.

Средства выделяются на новый этап датской Программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. 10,75 млн евро вносит МИД Дании, 11,3 млн - Минобороны Дании.

"Мы должны поддерживать Украину и ее право быть самостоятельной демократической страной. Вот почему сейчас мы усиливаем наш вклад в реформирование украинских сил безопасности. Мы также увеличиваем наш вклад в военную подготовку Украины и нашу помощь в приведении украинских военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО", - прокомментировала министр обороны Дании Трине Брамсен.

Thank you, dear friend @JeppeKofod, for your timely visit proving Denmark’s solidarity with Ukraine in the time of Russia’s unprovoked and unacceptable threats. The decision to allocate additional €22 mln for strengthening Ukraine’s security sector is an act of true friendship. https://t.co/TlTl7ZkdC2 Реклама January 16, 2022

Встреча в нормандском формате

Напомним, Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе. Как заявил Эммануэль Макрон, встречу планируют организовать в течение ближайших недель.

Французский президент также подчеркнул, что вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.

Переговоры в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря провел встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны достигли договоренностей о продолжении переговоров по Донбассу в рамках нормандского формата.

Зеленский, Макрон и Шольц готовы работать над обеспечением запуска решений, принятых по итогам саммита лидеров нормандского формата в Париже 2019 года.

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