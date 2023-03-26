До 100 гривен за десяток: цены на яйца побьют все рекорды в ближайшее время

По прогнозам аналитика, в начале лета 2023 года цены на яйца упадут на 30-35% от текущей цены.

Цены на яйца к Пасхе / pixabay

Цены на куриные яйца в Украине уже больше 8 месяцев держаться на рекордно высоком уровне. Как отмечают эксперты, значительного подорожания перед Пасхальными праздниками ждать не стоит, однако после Пасхи цены на яйца будут падать.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин говорит, что пасхальные праздники - период максимального спроса на яйца за весь год.

Поэтому на данный продукт будет как минимум та же цена, а как максимум - они подорожают на 10-15%. Цены на десяток яиц может стартовать от 80-100 гривен.

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"Все-таки в этом году очень высокая цена на данный продукт, и еще больший рост "не пропустит" покупательная способность украинцев", - отметила аналитик, пишет РБК-Украина.

При этом она считает, что после Пасхи начнется постепенное снижение цен на яйца, так как уменьшится спрос и постепенно увеличится предложение от домохозяйств, которые производят примерно половину всего объема этого продукта в стране.

По прогнозам аналитика, в начале лета 2023 года цены на яйца упадут на 30-35% от текущей цены. Они будут стоить 45-50 гривен за десяток.

Цены на яйца в Украине в марте

К концу марта цены на яйца стартуют от 68,80 гривен, сообщает Минфин.

Цены на продукты

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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