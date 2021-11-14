Доллар по 60-100 гривен и угроза дефолта в Украине: эксперты предупредили об опасной ситуации

Если дефолт все-таки объявят, доллар в Украине будет стоить 60-100 гривен - эксперт / УНИАН

На данный момент в Украине стабильная ситуация с курсом доллара. Валюту можно приобрести в среднем за 26,15 грн. Однако все может измениться в том случае, если власти объявят дефолт и пойдут на признание страны банкротом. При таком сценарии стоимость одного доллара может подскочить до 60 или до 100 гривен.

Как сообщает UBR, в случае дефолта в Украине доллар резко вырастет. Снижение стоимости национальной валюты станет неизбежным. При этом ряд парламентариев в последнее время стали говорить о том, что риски дефолта все-таки есть и сейчас, дескать, такой вариант даже рассматривают на Банковой.

По словам нардепа VIII созыва Борислава Березы, сведения ему подтвердили несколько "не связанных между собой источников". Причем, согласно данной информации, Зеленский "ничего страшного в дефолте не видит".

Шансы на объявление дефолта в Украине

Как рассказал аналитик компании Esperio Александр Болтян, разговоры о банкротстве украинского государства идут в последние 10 лет, причем каждый раз приводятся вполне обоснованные аргументы: политическая нестабильность, высокий уровень выплат по долговым обязательствам, неспособность регулятора удерживать стабильность валютных рынков и другие факторы. Каждый раз власти отвергают объявление дефолта, поскольку "последствия для экономики Украины будут губительными на многие годы".

В данный момент опасения дефолта связаны с последствием кризиса, связанного с выходом мира из пандемии COVID-19, и оценках риска давления на украинскую экономику текущего жесткого карантина. Это версия банкротства Украины, которую рассматривают в Кабмине.

Реклама

"Более вероятно, что такие громкие заявление приведут к тому, что Украина будет вынуждена пойти на какие-то уступки перед МВФ и взять новый транш финансовой поддержки в ближайшем будущем", - считает Болтян.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий, впрочем, не видит высоких рисков для дефолта в Украине в ближайший год. Эксперт напомнил, что в 2022 году Министерству финансов нужно будет погасить около 240 миллиардов гривен ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа), а также 70 миллиардов выплат по внешним обязательствам. Причем это меньше, чем в текущем году, когда общая сумма погашения составляет около 440 миллиардов гривен.Читайте такжеВремя упущенных возможностей: почему экономика Украины оказалась в тупике

По его мнению, дефолт без веских причин объявить нельзя. Иначе это расценят в качестве обмана кредитора, что грозит серьезным ударом по репутации. Никто на такой шаг не пойдет.

"Дефолтить" по ОВГЗ – это убить банковскую систему. "Дефолтить" по внешним обязательствам не особо получится, так как половина внешних погашений приходится на МВФ (которому придется вернуть деньги в любом случае)", - добавил Паращий, подчеркнув, что вряд ли власти пойдут на банкротство государства из-за отсутствия желания платить только десятую часть долга в размере 30-35 миллиардов гривен.

Что будет, если дефолт в Украине все-таки объявят

Курс продажи доллара в Украине резко вырастет в том случае, если власти объявят дефолт. Девальвация гривны станет неизбежным последствием такой ситуации. Государство столкнется с рядом проблем.

"Проблема с финансовой помощью, закупкой вакцин и пр. контрактами будет объективной и неизбежной", - объяснил Александр Болтян.

Аналитик акцентировал внимание на том, что тогда гривна может "свалиться" до 100-300% от доллара. Таким образом, один доллар может подорожать до 60 или даже до 100 гривен.Читайте такжеВ Минфине рассказали о перспективах дефолта в Украине

Причем расходы золотовалютных резервов не стабилизируют обстановку.

"Вспомните, как падала гривна в 2014-2015 годах, когда НБУ делал вид, что поддерживает валютную стабильность, а по сути просто тратили резервы впустую", - уточнил Болтян.

При этом эксперты считают, что вероятность дефолта будет зависеть от происходящего на внешних рынках в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Если заболеваемость и смертность будут расти, то на экономику будет все больше давления.

"Тут срок зависит не от экономики, а от пандемии", - подчеркнул Александр Болтян.

Курс доллара в Украине

Летом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство заложило в Прогноз экономического и социального развития Украины и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы курс в рамках 28-29 гривен за один американский доллар.

Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ полагает, что этой осенью экономическая ситуация в Украине не настолько оптимальная, какой была в прошлом году. Стоимость железной руды, которую экспортирует Киев, обвалились. Фиксируется тенденция к дальнейшему снижению цены. Доллар в Украине в таких условиях зимой может подорожать до 28 гривен.