Доллар в обменниках может подскочить до 90 гривен: эксперт назвал два условия

Доллар в обменниках может подскочить до 90 гривен / Фото УНИАН

Курс доллара к гривне в Украине в основном зависит от событий на фронте. Согласно самым худшим прогнозам американская валюта может стоять по 90 гривен.

Эксперт Андрей Шевчишин отмечает, курс может подскочить при нескольких условиях, пишет 24 канал.

По его словам, доллар подорожает, если внешняя поддержка Украины не будет предоставляться в необходимом размере. Если же ситуация на фронте не будет иметь кардинальных изменений, то гривну ожидает дальнейшая девальвация.

Видео дня

"Но это только один из возможных сценариев. Ситуация может измениться. Многое будет зависеть от ситуации на фронте. И здесь потенциально важный фактор – оптимизм инвесторов, как внешних, так и внутренних", - подчеркнул эксперт.

Курс доллара в Украине

Согласно данным портала Минфин, доллар в Украине покупают по 40 гривен, а продают по 40,6. Курс НБУ - 36.56 гривны за доллар.

Курс доллара в Украине / minfin.com.ua

Как сообщал Главред, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал, что курс доллара к гривне в Украине может вырасти до 43 гривен уже в сентябре. По его словам, такой сценарий реален в случае принятия закона о налогообложении покупки валюты.

Читайте также: