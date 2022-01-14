Двойное списание и блокирование карт: украинцам объяснили, как защитить деньги

Приватбанк по два раза снимает деньги с карт / Фото pixabay.com

Клиенты ПриватБанка возмутились после того, как финучреждение начало по два раза снимать деньги с карт клиентов за одну и ту же покупку.

Клиентка ПриватБанка, которая проживает в городе Мариуполь, сообщила, что с ее банковской карты дважды списали оплату за покупки в магазине АТБ-Маркет.

Кассир заявила женщине, что произошел сбой терминала во время оплаты, поэтому операцию нужно повторить еще раз. Автору комментария в итоге выдали чек и она ушла с приобретенным товаром домой.

Однако, спустя сутки, женщина получила сообщение от ПриватБанка о новом списании денежных средств с ее счета. Оказалось, что банк повторно снял деньги за покупку продуктов в АТБ.

В чем причина двойного списания

Деньги списал банк, а пострадавшей клиентке предложили подождать четыре месяца. После того, как вопрос рассмотрят все стороны, деньги, возможно, ей вернут.

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Представитель ПриватБанка ответил автору комментария, что если деньги были списаны неправомерно, то спустя 120 дней их вернут на счет.

За что банки будут блокировать карты

Отметим, что за последнее время украинские банки часто неожиданно для пользователя блокируют банковские карточки.

Финучреждения имеют право заблокировать карту и обратиться к клиенту за разъяснениями. Норма прописана в законе о финмониторинге.

Как известно, до 5 тысяч гривен можно пополнить наличными счет или карточку без идентификации личности. Если транзакция свыше этой суммы, банки должны идентифицировать плательщиков.

Несколько платежей по 5 тысяч гривен за один день также вызовет подозрение у банка. И он может временно заблокировать счет и обратиться за объяснениями.

Каждый банк может устанавливать собственные нормы системы финмониторинга, которые могут существенно отличаться.

Банки чаще всего блокируют счета украинцев по следующим причинам:

из-за проведения сомнительных операций;

если проводится операция на крупную сумму;

проводится много мелких операций наличными;

более 100 операций в месяц тоже блокируются.

Так банки как учреждения первичного финансового мониторинга следят за тем, чтобы никто не выводил деньги, не легализовывал заработанное незаконным путем.

Если банк пропускает сомнительные операции, то за это ему придется заплатить большие штрафы.

Без финмониторинга банки пропускают такие операции:

оплата жилищно-коммунальных услуг;

оплата налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

уплата кредита в сумме до 30 тыс. грн;

переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком при помощи платежной карты или иного электронного платежного средства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

снятие средств с собственного счета.

Ранее сообщалось о том, что в результате технического сбоя в работе ПриватБанка с карт некоторых клиентов банка повторно списывались средства и некорректно отображался остаток по карте.

Напомним, ранее в мессенджере Telegram были обнаружены боты, которые за сумму в 50-200$ готовы продать личные данные украинцев. Речь идет об утекшей в сеть базе клиентов Приватбанка.

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