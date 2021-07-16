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В Украине переназначили субсидии: кто теперь не получит помощь

16 июля 2021, 17:21
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По состоянию на сегодняшний день субсидии переназначили для 2 млн домохозяйств.

Субсидии
Субсидии в Украине пересмотрели / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, 16 июля, рассказал, что выплаты субсидий проходят по графику, по состоянию на сегодня их переназначили для двух миллионов домохозяйств.

Большинство из них – в автоматическом режиме. Из них в автоматическом режиме - для 1,7 млн.

"Количество переназначенных субсидий на сегодня уже 2 млн, а 1,7 млн граждан получили переназначение без дополнительных обращений и заявлений, то есть в автоматическом режиме. Еще фактически 300 тысяч написали соответствующие заявления, государство проверило малообеспеченность или незащищенность этих слоев населения этих домохозяйств, этих семей", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что сейчас основная задача - отсеять людей, которые получают субсидии, не имея на то основания.

Кого лишат субсидии

  • купили квартиру, земельный участок, автомобиль (кроме мопеда или прицепа) или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и более - речь идет об одной покупке в течение года;
  • имеет банковский депозит в сумме более 100 тыс. грн;
  • продал или купил валюту и банковские металлы более чем на 50 тыс. грн за год;
  • задекларировал отсутствие дохода и при этом находился за границей более 60 дней (исключения: пребывание на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком);
  • имеет задолженность по оплате услуг ЖКХ или алиментов более чем за три месяца;
  • не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;
  • имеет авто, которому менее пяти лет с даты выпуска, или два и более автомобиля, которым нет 15 лет с даты выпуска;
  • не имеет доходов и при этом нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.

Читайте такжеНовые правила назначения субсидий: разрешили иметь депозит и дом

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Субсидии в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.

До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.

социальные выплаты субсидии Денис Шмыгаль
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