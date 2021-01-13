Эксперт спрогнозировал рост инфляции и девальвацию гривни в 2021 году

Гривня девальвирует, если не будет валютных поступления из-за рубежа

В 2021 году Украину ждет рост инфляции до 12-14%, также возможна девальвация национальной валюты до более 30 гривен за доллар.

Такой прогноз озвучил президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой в комментарии Главреду.

По его словам, доходная часть Госбюджета выполнена не будет, а потому дефицит по итогам года будет значительно больше запланированного в 250 млрд грн.

"Чтобы профинансировать этот дефицит, государство будет вынуждено прибегнуть к новым заимствованиям. Однако пока незаметно, чтобы зарубежные кредиторы рвались кредитовать Украину. А раз так, значит, придется находить деньги на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, говорит о том, что у банков снова не будет денег, и они не смогут кредитовать, то есть наши хозяйства, промышленные и другие отрасли будут приходить в упадок", - отметил Лановой.

При этом Нацбанк Украины будет вынужден печатать дополнительную гривню, чтобы давать деньги коммерческим банкам, дабы те могли скупать ОВГЗ для погашения дефицита бюджета.

"То есть будет иметь место скрытая эмиссия гривни для кредитования банков. В результате всего этого, скорее всего, мы получим большую инфляцию – не 10%, а 12-14%. Также гривня, вероятно, девальвирует, если не будет валютных поступления из-за рубежа. Cтране с таким дефицитом бюджета, от которого был в шоке даже МВФ, выдавать новые кредиты нет смысла. Процентные ставки будут очень высоки, плачевная ситуация будет в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других отраслях", - резюмировал экономист.

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Напомним: