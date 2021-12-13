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Эксперты рассказали, какие именно и как сильно тарифы повысят в 2022-м

13 декабря 2021, 10:29
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Как говорят аналитики, единственная коммунальная услуга, цена которой, согласно официальному прогнозу, не должна изменяться – электричество.

Тарифы, деньги
Эксперты рассказали, какие именно тарифы подорожают в 2022-м/ УНИАН

В Украине в будущем году пересчитают в сторону увеличения несколько тарифов на коммунальные услуги. Об этом со ссылкой на официальный прогноз динамики цен сообщило на официальном сайте Минэнерго.

Как говорят аналитики, единственная коммунальная услуга, цена которой, согласно официальному прогнозу, не изменится – электричество.

Газ. Согласно расчетам Кабмина, "голубое топливо" для украинцев в 2022-м подорожает на 13%. Это, говорят эксперты, вызвано в первую очередь мировыми тенденциями. Однако, стоит учесть, что тарифы не будут повышать как минимум до мая нынешнего года, поскольку до этого момента действуют фиксированные годовые цены.

Кроме того, подорожает с 1 января и доставка газа. Такое повышение предусмотрено проектами постановлений профильной комиссии − НКРЭКП. Увеличение составит в пределах 10-30 копеек за каждый кубометр.

Отопление. Вместе с ценами на газ традиционно растет стоимость отопления. Газ в себестоимости составляет около 80%. Следовательно, в среднем по Украине за тепло людям придется платить на 6% больше. Однако в каждом регионе и у каждого поставщика цена будет индивидуальной.

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Вода. Стоимость водоснабжения увеличится на 11%. Это связано с целым рядом факторов (дорожают ремонты, повышаются зарплаты сотрудников и тому подобное). Тут также стоит учитывать, что для каждого поставщика цена считается индивидуально.

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Напомним, ранее сотрудники НКРЭКП анонсировала рассмотрение вопроса о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения Нафтогаза.

"В связи с вышеуказанным и по обращению ООО ГК Нафтогаз Украины, 9 декабря 2021 года НКРЭКП на своем заседании будет рассматривать вопрос о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения ООО ГК Нафтогаз Украины, а именно по цене 7,96 грн за 1 куб. м (с НДС)", - отметил регулятор.

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