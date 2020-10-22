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Эксперты выяснили, как сильно обеднели украинцы за время пандемии

22 октября 2020, 17:41

Швейцарские специалисты провели исследование того, как пандемия Covid-19 ударила по благосостоянию жителей разных стран.

деньги
Эксперты выяснили, как сильно обеднели украинцы за время пандемии / УНИАН

С января по июнь нынешнего года (после начала мировой пандемии китайского коронавируса) уровень благосостояния на одного взрослого гражданина в Украине уменьшился на 9% в долларовом эквиваленте.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели аналитики швейцарского банка Credit Suisse. Согласно документам, Украина вошла в список государств, где благосостояние людей за время пандемии снизилось сильнее всего.

В целом пандемия Covid-19 привела к сокращению богатства домохозяйств во всем мире на 7,2 триллиона долларов США менее, чем за шесть месяцев.

Сильнее украинцев обеднели жители России (10,7%) Норвегии (11%), Мексики (14,2%), Южной Африки (21,8%) и Бразилии (24,4%).

Однако же, есть и страны, уровень благосостояния населения в которых вырос ‒ Швейцария, Нидерланды, Тайвань.

По словам аналитиков Credit Suisse, для оценки благосостояния домохозяйств они учитывали капитализацию фондового рынка, цены на жилье, валютные курсы и изменения ВВП в каждой стране.

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Бедность в Украине - что было ранее:

  • В мае 2020 года президент Владимир Зеленский утверждал: заработная плата в 5-6 тысяч гривен ‒ отнюдь не абсолютный показатель бедности населения Украины.
  • Так руководитель страны прокомментировал отчет организации ЮНИСЕФ, эксперты которой автоматически записали в число бедняков всех украинцев, которые получают зарплату от 5 до 6 тысяч гривен.
деньги банки бедность новости Украины
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