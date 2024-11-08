Ежемесячная доплата к зарплате: кому будут начислять по тысяче гривен

Выплаты доплат начнутся уже с января 2025 года, а в сентябре сумма увеличится в два раза.
В Украине с 2025 года учителя будут получать ежемесячные доплаты к зарплате. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Эти "учительские доплаты" начнут поступать в руки педагогов уже с 1 января 2025 года. Их сумма будет составлять 1000 гривен. Уже с 1 сентября размер выплат увеличится до 2000 гривен.
"Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины. Мы благодарны украинским педагогам и учителям за вашу самоотверженную работу, благодаря Вам, даже несмотря на войну, сотни тысяч наших детей могут продолжить обучение и получить качественное образование", - сказал Шмыгаль.
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